Ponte Morandi | il passaggio di un grosso tir potrebbe aver innescato il crollo

(Di lunedì 17 settembre 2018) Si susseguono le ipotesi suldelavvenuto a Genova il 14 agosto scorso, una tragedia immane che ha causato 43 morti e centinaia di sfollati. Le indagini procedono. Attualmente vi sono circa 60 indagati per il collasso del viadotto, tra cui anche la società concessionaria Autostrade per l'Italia. E nel frattempo, pare che si stia capendo di più anche sulle cause del. L'ultima ipotesi presa in considerazione dagli inquirenti è quella che ad innescare il disastro sia stato untir proveniente dall'Ilva di Genova e diretto presso la stessa acciaieria di Novi Ligure. L'autista del tir: 'Il mio carico era regolare' A riportare la nuova ipotesi, che vedrebbe neldel tir una delle possibili cause scatenanti il, è questa mattina il Corriere della Sera. La stessa testata giornalistica ha intervistato proprio l'autista del tir, Giancarlo ...