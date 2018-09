Pomeriggio 5 | Silvia Corrias risponde a Eva Henger | Barbara d’Urso replica a tono

gossipetv

: Momento di tensione a Pomeriggio 5 tra Silvia Corrias e Barbara D’Urso. Ecco cosa è accaduto in studio:… - spettacolo_fp : Momento di tensione a Pomeriggio 5 tra Silvia Corrias e Barbara D’Urso. Ecco cosa è accaduto in studio:… - Caruso94G : RT @Sebaromeors: Mi sa che Silvia non tornerà più a pomeriggio cinque. Barbara l'ha ufficialmente cancellata #Pomeriggio5 - Sebaromeors : Mi sa che Silvia non tornerà più a pomeriggio cinque. Barbara l'ha ufficialmente cancellata #Pomeriggio5 -

(Di lunedì 17 settembre 2018)5,a Eva: “Eva dice cose non vere” ACinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Evaa scagliarsi contro, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la … L'articolo5,a Evad’Ursoproviene da Gossip e Tv.