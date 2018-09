Polizia alla proiezione del film su Cucchi | Ilaria | “Piantonate Stefano anche da morto?”

Napoli - inseguito dalla Polizia muore cadendo da un terrazzo | Foto : Il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi dell'antenna, che si sarebbero spezzati

Napoli - cade dal terrazzo mentre scappa dalla Polizia : morto pregiudicato 31enne : Inseguito dalla polizia, ha tentato di scappare calandosi dal terrazzo di uno stabile, ma è caduto ed è morto. È quanto accaduto all’alba di questa mattina, 15 settembre, in via Taverna del Ferro, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L’uomo, 31enne pregiudicato della zona, si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Notata una volante del Commissariato San Giovanni impegnata nei servizi di controllo ...

Trasportavano in auto 30 grammi di cocaina destinata allo spaccio : arrestata dalla Polizia di Stato una coppia di Partinico. : Nella serata di giovedì è scattato un blitz anti-droga del Commissariato di P.S. di Alcamo che ha portato all´arresto in flagranza di reato di una coppia di fidanzati di Partinico, A.C. e G.D., ...

Il vice questore Elena Natale passa alla Polizia Stradale di Cesena : La Spezia - Per otto anni comandante della Polizia Stradale alla Spezia, il vice questore Elena Natale si è insediata in questi giorni con lo stesso ruolo alla seziona di Forlì-Cesena. Laureata in ...

Cammina lungo i binari della stazione di Arezzo in stato confusionale : 30enne salvato dalla Polizia : Sono stati gli agenti dell'u fficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, insieme ai colleghi della Polfer ad intervenire per prestare soccorso ad un uomo che stava ...

Catanzaro - due giovani donne denunciate in stato di libertà dalla Polizia per furto alla UPIM : Catanzaro - Avevano riempito le loro borse di merce di ogni tipo, sottratta all'interno di un negozio. Grazie all'attenzione e alla solerzia delle commesse il furto è stato scoperto e segnalato alla ...

"Ripulisce" lo scaffale dei liquori al supermercato e li nasconde nella carrozzina della figlia. Denunciato dalla Polizia : UMWEB, Perugia. Nel tardo pomeriggio di martedì i poliziotti della Volante sono intervenuti presso un supermercato della periferia cittadina, a seguito di una segnalazione di furto all'interno dell'...

Matteo Salvini - l'ultima farsa dalla procura di Palermo : 'La Polizia cerca clandestini che mi denuncino' : L'ultimo aggiornamento sulla vicenda giudiziaria di Matteo Salvini e l'indagine per sequestro di persona delle persone a bordo della nave Diciotti sta assumendo contorni sempre più surreali. Non ...

Taser - in Usa oltre mille morti da quando è in dotazione alla Polizia : Una inchiesta Reuters rivela i numeri dietro l'utilizzo della pistola Taser da parte delle varie polizie negli Stati Uniti dai primi anni duemila ad oggi. In molti casi di decessi le vittime erano persone vulnerabili psicologicamente o con problemi mentali e tra gli episodi incriminati finiti tragicamente tantissimi erano iniziati con una richiesta di aiuto al numero di emergenza medica.Continua a leggere