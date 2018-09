POLITICA ITALIANA ED EUROPEA

Notizie del giorno : POLITICA ITALIANA e Trump : Notizie del giorno: Di Maio in un’intervista al Sole 24 Ore illustra le politiche economiche del Governo. Prosegue lo scontro tra il ministro dell’Interno Salvini. Usa, l’ex presidente Obama è sceso in campo in vista della tornata elettorale. Notizie del giorno: politica italiana News. Di Maio: Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio illustra in un’intervista al Sole 24 Ore le politiche economiche del Governo: “l’impresa è il volano di sviluppo ...

Benigni legge Dante e commenta la POLITICA ITALIANA : 'Sbruffoni al potere' : "Dante fondò un partito tutto per sé, il partito di Dante, il PD, ma non vinse mai". Scherza Roberto Benigni, ospite d'onore a Siena nell'aula magna dell'Università per stranieri. Il premio Oscar ha ...

Il WSJ : "La POLITICA ITALIANA tiene gli investitori globali sulle spine". Spread a 290 : "La politica italiana tiene gli investitori globali sulle spine": è il titolo di un articolo del Wall Street Journal, secondo cui "gli investitori temono che il governo italiano possa annunciare una legge di bilancio questo autunno che metta il debito del Paese in una direzione insostenibile e amplifichi le tensioni con Bruxelles".Il quotidiano ricorda che il gap tra il debito italiano e tedesco ha raggiunto in agosto il livello massimo ...

La POLITICA ITALIANA delicatamente in bilico : 31/08/2018 16:35 Eoin Walsh, analisa di TwentyFour Asset Management, spiega che l'attenzione di questa mattina è stata attirata da un articolo de La Stampa , secondo il quale il ministro delle Finanze ...

L'Egitto è al centro della POLITICA estera italiana. Ecco perché : Come spiegato dal generale Marco Bertolini in conversazione con Formiche.net , L'Egitto , insieme alla Libia e il Libano, fa parte della strategia giusta di politica estera del governo. La visita di ...

“Hai sempre lottato”. Lutto nella POLITICA italiana. Sui social il cordoglio di tutti è immediato : Lutto nel mondo della politica italiana. Se ne è andata Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Iolanda Nanni è mancata oggi (lunedì 27 agosto), dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. “Ci ha insegnato a non arrenderci, a cercare sempre la verità, a combattere al fianco dei cittadini. Ci lascia un’importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro da portare avanti con tutto il nostro impegno per l’ambiente e ...

“Travolto da un camion’’. POLITICA ITALIANA sotto choc : addio al volto noto : Travolto e ucciso da un mezzo della nettezza urbana, Emiddio Novi, 72 anni ex senatore di Forza Italia. Il fatto è accaduto in mattinata in Piazza XX Settembre a Sant’Agata di Puglia, nel foggiano, paese d’origine del politico. Pare che il conducente del mezzo stesse effettuando una manovra in retromarcia e non si sia accorto della presenza del politico travolgendolo. Emiddio Novi è morto sul colpo, inutili i tentativi di ...

Schroders taglia stime Pil Eurozona - focus su guerra commerciale e POLITICA Italiana : In particolare, l'Eurotower sta monitorando due rischi cruciali: il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, mentre il secondo è ...

La lingua morente della POLITICA - e non solo - italiana - zeppa di neologismi : E così come "petaloso" fu individuato in un libro di botanica del tardo Seicento, così i termini introdotti dalla politica ripropongono sovente parole di cui si era già dimenticata la scomparsa, e ...

Quel network russo di profili fake che inquieta la POLITICA ITALIANA ecco tutti i dati sui troll gestiti da San Pietroburgo : Certo è che la politica da operazioni di questo genere ne trae un grande vantaggio. Detto questo, non sono operazioni soltanto russe. Team qualificati in grado di fare questo tipo di lavoro ce ne ...

