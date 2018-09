Pirlo e le stangate all’Inter | “si nascondono tutti” | si salva solo Brozovic!

sportfair

(Di lunedì 17 settembre 2018) Andreaha fatto il punto sulle difficoltà dell’Inter di Luciano Spalletti, in vista delle prossime gare serve un cambio di rotta ai nerazzurri Andrea, ospite ieri sera del salotto di Skysport, ha parlato delle difficoltà dell’Inter nel creare gioco. La sconfitta contro il Parma è stata cocente per i nerazzurri, che adesso devono trovare soluzioni per risollevarsi dall’inizio no.in merito a tali problemi dell’Inter, ha sentenziato: “Brozovic? La colpa non è la sua presunta lentezza nel muovere la palla, ma il poco movimento dei compagni, che costringe a passaggi scontati laterale. L’Inter ha bisogno di leader in mezzo al campo che non si nascondano nei momenti di difficoltà come in una squadra senz’anima. Quando arrivavano cross non c’era nessuno pronto a raccoglierli, quelle sono palle perse“. Insomma,ci va giù duro.L'articolo ...