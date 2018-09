Piazza Affari in netto progresso con bancari e Telecom FTSE MIB +1 | 08%

Piazza Affari splende in un'Europa incolore : A far scendere il differenziale le parole del Ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha ribadito di non essere disposto a far salire il deficit-PIL oltre la soglia dell'1,6% . Nello scenario ...

Seduta euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 23% - - exploit di Banca MPS : Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano , grazie al sensibile miglioramento dello Spread . Buono anche l'andamento dell' EURO STOXX Banks che guadagna 216,85 punti, a quota 9.927,...

Piazza Affari : in rally Safilo : Seduta decisamente positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in rialzo del 2,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Ferrari in retromarcia a Piazza Affari : Ferrari chiude in retromarcia a Piazza Affari . Il titolo scivola dell'1,40%, penalizzata dal risultato deludente del Gran Premio di F1 di Singapore dove Lewis Hamilton con la sua Mercedes ha vinto ...

Piazza Affari. i titoli più importanti della giornata : In mattinata, infatti, è arrivato l'allarme del FMI secondo cui l'economia britannica sarà a rischio contrazione in caso di divorzio senza accordo, accordo che, a prescindere da qualunque esso sia, ...

Piazza Affari : Ratti in rally : Brillante rialzo per la big italiana del tessile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,01%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Piazza Affari migliore in Europa : brillano bancari e Telecom. FTSE MIB +0 - 84% : ... stimato in 28-30 miliardi di euro, nell'alveo di un saldo deficit/Pil 2019 all'1,6% tracciato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per rispettare i vincoli di Bruxelles. In evidenza Banco BPM, +...

Piazza Affari in rialzo con banche e tlc : Teleborsa, - Si muove al rialzo la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA, per circa 200 miliardi di dollari, ...

Anche a Piazza Affari un piccolo Hindenburg Omen : E ciò indurrà la Fed fra pochi giorni ad inasprire ancora una volta il costo del denaro, probabilmente riconoscendo che la politica monetaria non è più accomodante. Una presa d'atto che anticipa l'...

Piazza Affari : andamento rialzista per Intesa Sanpaolo : Balza in avanti il colosso creditizio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Fiera Milano : Composto ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una ...

Piazza Affari : in vendita STMicroelectronics : Retrocede l' azienda italo-francese di semiconduttori , con un ribasso dell'1,82%. Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Bene il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 44% - - notevole balzo in avanti per Banco BPM : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.704,29 con un incremento di 140,1 punti ...