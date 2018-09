Piazza Affari i titoli più importanti della giornata

Piazza Affari : Ratti in rally : Brillante rialzo per la big italiana del tessile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,01%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Piazza Affari migliore in Europa : brillano bancari e Telecom. FTSE MIB +0 - 84% : ... stimato in 28-30 miliardi di euro, nell'alveo di un saldo deficit/Pil 2019 all'1,6% tracciato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per rispettare i vincoli di Bruxelles. In evidenza Banco BPM, +...

Piazza Affari in rialzo con banche e tlc : Teleborsa, - Si muove al rialzo la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA, per circa 200 miliardi di dollari, ...

Piazza Affari in rialzo con banche e tlc : Si muove al rialzo la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA , per circa 200 miliardi di dollari, sull'import di ...

Anche a Piazza Affari un piccolo Hindenburg Omen : E ciò indurrà la Fed fra pochi giorni ad inasprire ancora una volta il costo del denaro, probabilmente riconoscendo che la politica monetaria non è più accomodante. Una presa d'atto che anticipa l'...

Piazza Affari : andamento rialzista per Intesa Sanpaolo : Balza in avanti il colosso creditizio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Fiera Milano : Composto ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una ...

Piazza Affari : in vendita STMicroelectronics : Retrocede l' azienda italo-francese di semiconduttori , con un ribasso dell'1,82%. Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Bene il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 44% - - notevole balzo in avanti per Banco BPM : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.704,29 con un incremento di 140,1 punti ...

Bene il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 44% - - notevole balzo in avanti per Banco BPM : Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.704,29 con un incremento di 140,1 punti rispetto alla ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Eurotech : Seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 2,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banco BPM : Brilla la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che passa di mano con un aumento del 2,07%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Piazza Affari : Juventus - quotazioni alle stelle : Ottima performance per la società opera nel settore del calcio professionistico , che scambia in rialzo del 4,03%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Per Piazza Affari quota 21.000 è ancora lontana (17 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari tenta ancora di raggiungere i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 04:58:00 GMT)