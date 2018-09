Peter Sagan | ‘Per me il ciclismo è uno sport noioso’

Peter Sagan : “Il ciclismo è uno sport noioso. Io da spettatore guardo solo gli ultimi 5 km” : “Il ciclismo è uno sport noioso”. A dirlo non è una persona qualunque, bensì Peter Sagan, vincitore degli ultimi tre Mondiali e uno dei corridori più importanti del ciclismo attuale. Lo slovacco è un atleta unico e non è mai banale nemmeno delle dichiarazioni, come dimostrato in questo caso. Ecco perché in una lunga intervista rilasciata a El Pais, Sagan, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche di quello dello spettacolo delle corse: “Se ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle dell’ultima tappa. Strepitosa volata di Elia Viviani - Peter Sagan nuovamente sconfitto : Elia Viviani cala il tris, ottenendo così il maggior numero di vittorie alla Vuelta a España 2018. Nonostante qualche problema organizzativo del treno Quick-Step Floors, la maglia tricolore brucia in rimonta Peter Sagan e Giacomo Nizzolo. Andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2018. pagelle VENTUNESIMA TAPPA Vuelta A España Elia Viviani 10: la più bella vittoria delle tre ottenute in ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle dell’ultima tappa. Strepitosa volata di Viviani - Peter Sagan nuovamente sconfitto : Elia Viviani cala il tris, ottenendo così il maggior numero di vittorie alla Vuelta a España 2018. Nonostante qualche problema organizzativo del treno Quick-Step Floors, la maglia tricolore brucia in rimonta Peter Sagan e Giacomo Nizzolo. Andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2018. pagelle VENTUNESIMA TAPPA Vuelta A España Elia Viviani 10: la più bella vittoria delle tre ottenute in ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ultima tappa a Madrid - Elia Viviani sfida Peter Sagan : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 17.

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ultima tappa a Madrid - Elia Viviani sfida Peter Sagan : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2018. Passerella finale da Alcorcòn a Madrid, per un totale di 100 km interamente pianeggianti, tra cui 12 giri sul circuito cittadino che si destreggia fra le strade principali della capitale spagnola. Gli uomini della Mitchelton-Scott festeggiano il trionfo generale del proprio capitano, Simon Yates, che completa l’en plein del Regno Unito nei ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan si prende la maglia verde : Peter Sagan va a vestire la maglia verde alla Vuelta a España 2018. Il campione del mondo, grazie al secondo posto sul traguardo di Fermoselle, balza al comando della classifica a punti, in cui sale anche in terza posizione il nostro Elia Viviani con la vittoria odierna. Alejandro Valverde resta invece in maglia bianca, mentre Luis Angel Mate indosserà anche domani la maglia a pois. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della decima ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018, da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. I corridori affronteranno un percorso quasi interamente pianeggiante dal primo all’ultimo chilometro di corsa, con la sola salita verso il Gran Premio della Montagna di Alto de Fermoselle (terza categoria, 4,9 km al 5,3%) a 29 km dal traguardo. Frazione non impegnativa, il gruppo giungerà al traguardo ...

Vuelta a España 2018 - le pagelle della settima tappa : Tony Gallopin azzecca i tempi - segnali di ripresa da Peter Sagan - Michal Kwiatkowski sfortunato : La settima tappa della Vuelta a España 2018 viene decisa da un attacco del francese Tony Gallopin (AG2R) a poche migliaia di metri dal traguardo, anticipando così un potenziale arrivo riservato alle ruote veloci. Lo sprint di gruppo (a questo punto per la seconda posizione) è stato vinto dallo slovacco Peter Sagan, il quale ha regolato lo spagnolo Alejandro Valverde. Diamo i voti ai protagonisti della frazione odierna. pagelle settima tappa ...

Vuelta - terza tappa a Viviani! Battuti in volata Nizzolo e Peter Sagan : Il 29enne veronese della Quick-Step ha battuto allo sprint Giacomo Nizzolo e il campione del mondo Peter Sagan. primo successo - Dopo aver vinto quattro tappe al Giro d'Italia, il velocista italiano ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : 'Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour ' : Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo '. Parole di Elia Viviani che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour…” : “Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo“. Parole di Elia Viviani che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Il velocista ha conquistato ben 15 vittorie in stagione (nessuno come lui), si è imposto tra le altre cose in quattro tappe del ...

Ciclismo - Europei 2018 : Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo - Viviani ci prova : Notizia Clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di Ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato ...

Diretta/ Europei ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : Peter Sagan costretto al ritiro! : Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:12:00 GMT)