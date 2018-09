Perde un portafoglio con dentro 13mila euro a Napoli | un ristoratore lo trova e lo

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) Aeroporto diCapodichino: una turista, per ingannare il tempo in attesa del volo successivo decide di andare a pranzo da Giappo, ristorante di una catena creata da Enrico Schettino. Consumato il pranzo si alza e va verso il suo aereo. Poco dopo si renderà conto di aver smarrito il, contenente. Una disavventura con un lieto fine: l'intera somma le è stata restituita. A raccontare il fatto è il proprietario del ristorante, che hato e riconsegnato ilalla turista, dopo esser stato da lei contattato. Sul suo profilo Facebook è stato infatti invaso da una raffica di messaggi da parte della donna donna: "Leggi il mio messaggio per favore! Sei tu il proprietario di Giappo? Ho lasciato un borsello con500nel tuo ristorante. Li aveteti?"."Ho chiamato subito al ristorante chiedendo ai miei dipendenti ...