optimaitalia

: @seandobrev @gdrdvncxn perché non apriamo la dark polo gang - aletheiajager : @seandobrev @gdrdvncxn perché non apriamo la dark polo gang - wordweb81 : Perché il dark mode su WhatsApp è in arrivo: come dovrebbe apparire e presunta compatibilità - OptiMagazine : Perché il #darkmode su #WhatsApp è in arrivo: come dovrebbe apparire e presunta compatibilità… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Inutile negaresia atteso da molto tempo: ilsu WhastApp, ossia la modalità notte sull'applicazione di messaggistica, non è poi così lontano dalla sua implementazione. A darcene notizia,al solito, è il noto leaker @WABetaInfo che ci informa digli sviluppatori stiano lavorando proprio a questa feature salva-occhi in questo momento, anche se poi non siamo affatto in grado di conoscere i tempi in cui la novità sarà effettiva per tutti su telefoni Android e su iPhone.Cos'è esattamente ilsu WhstaApp? Nel tweet al termine dell'articolo, ecco presentato un concept dipotrebbela schermata dell'applicazione nel momento in cui la feature verrà attivata. Per quanto si tratta solo di ipotesi e prospettive della veste grafica, è indubbio che lo sfondo del display sarà scuro appunto per facilitare la visualizzazione dei contenuti soprattutto ...