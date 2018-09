Per non dimenticare Florestano Vancini

Il cross platform è un importante punto di discussione Per il settore - ma non è una priorità Per Armored Warfare : L'MMO Armored Warfare, uno sparatutto tattico free-to-play, si è costruito un pubblico solido su PC quando è stato lanciato per la prima volta nel 2015 e quest'anno ha ulteriormente allargato il suo bacino di utenza con la pubblicazione su PS4 a febbraio e su Xbox One ad agosto e, data la sua natura online, la questione se supportare o meno il cross platform play è particolarmente pertinente.Purtroppo, però, non sembra che questo accadrà mai. ...

Serie A : Per il titolo di capocannoniere il favorito è sempre Ronaldo - dietro Icardi e Higuain : Dopo tre giornate a secco di gol, Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato contro il Sassuolo davanti ai suoi tifosi. L’attuale pallone d’oro per i bookmaker è sempre stato il favorito per la vittoria finale del titolo di capocannoniere della Serie A. L’assenza di reti nelle scorse giornate aveva determinato un incremento della quota, passata da 1,90 a 2,50, mentre oggi, dopo la doppietta di ieri, l’eventuale ...

La Vita in diretta/ Oggi - 17 settembre - non va in onda : ecco Perchè : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono ancora al loro posto a La Vita in diretta ma questa sero pomeriggio il programma non andrà in onda. ecco perché e cosa troveremo su Rai1(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:51:00 GMT)

Simona Ventura in ospedale Per la fan malata di cancro - lei non fa in tempo a incontrarla : La conduttrice ha fatto visita ai bambini del reparto di oncoematologia dell'ospedale Microcitemico di Cagliari

Quel ragazzo non è morto solo Per un selfie : La disintermediazione della tragedia è il tratto saliente del modo in cui è stata narrata l'orribile, tremenda storia del quindicenne di Sesto San Giovanni che il consenso unanime dell'informazione ha definito "morto per un selfie". Di fronte all'enormità dell'evento e delle emozioni che ha provocat

La vita in diretta : Perché oggi lunedì 17 settembre non va in onda : La vita in diretta: perché oggi lunedì 17 settembre non va in onda? Tutti i dettagli oggi, lunedì 17 settembre, non ci sarà nessuna puntata de La vita in diretta. Il programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non andrà in onda come al solito. Il motivo? Molto semplice, come ogni anno la Rai […] L'articolo La vita in diretta: perché oggi lunedì 17 settembre non va in onda proviene da Gossip e Tv.

Emergenza maltempo in Nigeria : 100 Persone morte Per inondazione - oltre 30mila gli sfollati : Le forti piogge che stanno colpendo la Nigeria centro-settentrionale hanno provocato l'esondazione dei fiumi Niger e Benue: il bilancio provvisorio è di 100 morti e oltre 30mila sfollati. Proclamato lo stato di Emergenza e stanziati più di otto milioni di dollari per l'assistenza ai cittadini. La situazione è destinata a non migliorare nei prossimi giorni.Continua a leggere

Nigeria : 100 morti Per inondazioni - migliaia sfollati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ecco Perché Harry e Meghan non andranno al compleanno di Carlo : Il 14 novembre il principe Carlo compirà 70 anni e tre settimane prima, per la precisione il 25 ottobre, verrà festeggiato in pompa magna con un concerto e una cena a Buckingham Palace. Ma il figlio Harry e la nuora Meghan Markle non ci saranno. Rancori in famiglia? No. Semplicemente, nelle ultime due settimane di ottobre il principe e la sua sposa saranno impegnati nel loro primo royal tour d’oltreoceano che li porterà fra l’altro in Australia ...

Real Madrid - Bale : “Senza Ronaldo siamo più squadra - non lavoriamo più Per il singolo” : Cristiano Ronaldo ha vinto ben quattro Champions League con la maglia del Real Madrid risultando spesso decisivo e firmando caterve di gol ogni anno. Il suo addio ai blancos, però, è stato accolto positivamente da alcuni calciatori, che adesso sembrano più uniti. È proprio quello che ha dichiarato Gareth Bale al Daily Mail: “La sua partenza rende tutto un po’ più diverso. Forse è un po’ più rilassante. Ora siamo più ...

L'aspirina a basse dosi non sembra avere benefici Per gli anziani in salute : Se da un lato previene infarto ed ictus negli anziani con patologie cardiovascolari, L'aspirina non porterebbe vantaggi a chi non ha particolari malattie

Sei chili di marijuana nascosti nei trolley : ecco l'escamotage Per non farsi scoprire : Provenivano da Ravenna e Pescara i 2 corrieri nigeriani arrestati dalla Polizia di Stato con un carico di marijuana. Gli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo, erano ...

Uragano Florence - allerta alluvioni e tornado negli USA : le inondazioni potrebbero durare Per settimane [GALLERY] : 1/26 ...