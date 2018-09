Per l' Europa campagna elettorale tutta politica

ScioPero Ryanair 28 settembre 2018 : voli aerei a rischio in tutta Europa : La prima meta' del mese di settembre ha gia' visto andare in scena numerose agitazioni sindacali [VIDEO]. Tanti gli scioperi nel settore dei trasporti e non soltanto sul territorio italiano. Da segnalare, proprio qualche giorno fa, la protesta in Germania da parte di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair. Lo stop, promosso dal sindacato COCKPIT, ha portato alla cancellazione di 150 voli nell’arco di 24 ore, più di un terzo di ...

EUROPA EUROPA - Europa e la partita delle migrazioni. Più Perdenti che vincitori : Il professor Maurizio Cotta spiega perché un'altra Europa non è solo possible, ma è raggiungibile facendo ricorso alo strumento classico della politica. Le eurodeputate Silvia Costa e Isabella ...

Allerta Meteo - Europa nel caos Per l’arrivo dell’Uragano Helene : weekend da incubo alle Azzorre - poi colpirà Irlanda e Scozia scatenando un’incredibile ondata di caldo record in tutto il Continente : allerta Meteo Europa – L’ormai ex “Uragano” Helene, sotto forma di “Tempesta Tropicale“, continua a muoversi nell’oceano Atlantico verso l’Europa: tra poche ore arriverà sulle isole Azzorre dove si abbatterà con particolare violenza, provocando pesanti conseguenze. Gli ultimi rilevamenti, alle ore 11:00 di stamattina, evidenziano un vortice ciclonico profondo 988hPa con venti venti a 113km/h: ...

Non solo Italia. L'Europa e la task force Per l'etica dell'intelligenza artificiale : ... in una simbiosi positiva che risolva alcuni dei principali problemi aperti, quali quelli legati a economia, medicina e clima. Due sono i compiti principali del gruppo di lavoro: definire, entro il ...

Migranti - l'allarme di Minniti : 'Strategia Per colpire al cuore l'Europa' : ...questa tensione sia tema quotidiano nelle agende del governo attuale? 'Per tenere sotto pressione l'Europa in un'ottica di rottura che non è possibile sostenere sui temi dell'euro e dell'economia. ...

ScioPero Ryanair 28 settembre 2018 : voli aerei a rischio in tutta Europa : La prima metà del mese di settembre ha già visto andare in scena numerose agitazioni sindacali. Tanti gli scioperi nel settore dei trasporti e non soltanto sul territorio italiano. Da segnalare, proprio qualche giorno fa, la protesta in Germania da parte di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair. Lo stop, promosso dal sindacato COCKPIT, ha portato alla cancellazione di 150 voli nell’arco di 24 ore, più di un terzo di quelli ...

Roma. Traiano Costruire l’ImPero - creare l’Europa fino al 18 novembre : Con oltre 120 mila visitatori accorsi dall’inaugurazione del 29 novembre 2017, l’Assessorato alla Crescita Culturale e la Sovrintendenza Capitolina ai

Savona : 'Euro indispensabile - ma costruzione dell'Europa imPerfetta' : "L'Europa è utile al nostro Paese, l'Euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa ...

Previsioni Meteo Europa - tutti i dettagli sulla storica ondata di caldo in arrivo con l’uragano Helene : temPerature incredibili in tutto il Continente [MAPPE] : 1/20 ...

Europa vita al top - l'Oms lancia sfide / Il Ministro Grillo si espone sugli obiettivi Per il 2020 : In Europa la vita è al top, ma l'Oms decide di lanciare altre sfide. Il Ministro Grillo si espone sugli obiettivi in vista del 2020. Evento organizzato a Roma tra 17 e 20 settembre.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Mattarella : suPerare il clima di ostilità in Europa : "Io sono, tra i presenti, quello più avanti negli anni e questo scarsamente simpatico privilegio mi riporta a sottolineare che sono nato durante i bombardamenti e, forse per questo, mi è rimasta un'innata diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al vertice Arraiolos sul futuro ...

Sanità - Oms : in Europa fino all’8% delle famiglie in bolletta Per pagarsi le cure : Portafogli vuoti per colpa delle spese sostenute per curarsi. “fino all’8% delle famiglie della regione europea dell’Oms non può coprire i costi legati a necessità di base, come cibo, affitto, bollette, dopo aver pagato di propria tasca per l’assistenza sanitaria“. E’ quanto emerge dell’European Health Report, anticipato oggi a Roma, che verrà presentato nel corso della 68esima riunione del Comitato regionale ...

Salvini nella coPertina del Time : 'Il nuovo volto in Europa - zar immigrazione'. E intanto è scontro con Draghi : Nell'articolo, una lunga intervista rilasciata dal vicepremier al magazine, in cui vengono affrontate diverse questioni, immigrazione, economia, rapporti con l'America First di Donald Trump, rapporti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le sfide Per la Cina in giro Per l’Europa e Per il mondo : Non c’è solo l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: c’è tutto l’universo del Basket in movimento per accaparrarsi i 31 posti (il 32° è già della Cina) che porteranno alla prima rassegna iridata in anno dispari da più di cinquant’anni. Andiamo a vedere cosa succederà nella giornata ai quattro angoli del globo terrestre. EUROPA Sei match si sono giocati ieri (con la sorpresa della vittoria della ...