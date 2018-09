Pensioni | Di Maio | mai più sotto 780 euro M5S non voterà alcun condono

Di Maio - mai più Pensioni minime sotto 780 euro : Nel contratto di governo esiste la pensione di cittadinanza , ricorda il vicepremier Luigi Di Maio specificando che d'ora in poi non dovranno esistere più pensioni sotto i 780 euro. "D'ora in poi non ...

Pensioni - Brambilla : 'Innalzare minime spaccherebbe sistema' - Di Maio replica a muso duro : Alberto Brambilla, esperto previdenziale della Lega, crede che l'eventuale istituzione delle "Pensioni di cittadinanza" metterebbe a rischio i conti. Con ciò si intende la possibilità che l'idea del Movimento Cinque Stelle di innalzare fino a 780 euro gli assegni previdenziali minimi rappresenterebbe una misura che potrebbe non avere una copertura adeguata. Nelle ultime ore, però, è arrivata una risposta da parte del leader pentastellato e ...

Di Maio : "Le Pensioni di cittadinanza sono nel contratto di governo" : "Brambilla parla a titolo personale". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a margine dell'esposizione internazionale delle calzature, rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni rilasciate da Alberto Brambilla qualche giorno fa, nelle quali l'esperto previdenziale vicino alla lega aveva definito le pensioni di cittadinanza "una follia"."Prima lo scoprite anche voi giornalisti - ha aggiunto Di Maio - e più evitiamo questa bagarre. ...