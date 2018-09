Pensioni | con quota 100 e 62 anni si rischia fuga di statali | potrebbero uscire in 300mila

Pensioni - con quota 100 e 62 anni si rischia fuga degli statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 ...

Pensioni - Di Maio : mai più sotto 780 euro. M5S non voterà alcun condono : 'Pensare di regolare i conti delle future Pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le Pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

MANOVRA - DI MAIO SFIDA TRIA : “Pensioni MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Manovra - Di Maio : "Pensioni minime a 780 euro subito"/ Sfida a Tria : maxi condono della Lega "M5s non lo vota" : Di Maio: M5s non voterà condono. "La Manovra non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Dalle Pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Di Maio : «Subito Pensioni a 780 euro» E Tria : nodo Pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

Pensioni - quanti dubbi. Il governo al rebus Fornero secondo Sacconi - Giacalone e Rinaldi : Due conti veloci per capire che si tratti di una manovra da quasi 40 miliardi, decisamente incompatibile con l'impegno preso dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , e ribadito oggi sul Corriere ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : contratto di Governo parla chiaro - lo rispetteremo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio: contratto di Governo parla chiaro, lo rispetteremo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:27:00 GMT)

