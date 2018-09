Pensioni | con quota 100 e 62 anni si rischia fuga degli statali | potrebbero uscire in

Pensioni - Di Maio : mai più sotto 780 euro. M5S non voterà alcun condono : 'Pensare di regolare i conti delle future Pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Pensioni - con quota 100 e 62 anni rischio fuga degli statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le Pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Manovra - Di Maio : "Pensioni minime a 780 euro subito"/ Sfida a Tria : maxi condono della Lega "M5s non lo vota" : Di Maio: M5s non voterà condono. "La Manovra non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Dalle Pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Di Maio : «Subito Pensioni a 780 euro» E Tria : nodo Pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

Pensioni - quanti dubbi. Il governo al rebus Fornero secondo Sacconi - Giacalone e Rinaldi : Due conti veloci per capire che si tratti di una manovra da quasi 40 miliardi, decisamente incompatibile con l'impegno preso dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , e ribadito oggi sul Corriere ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : contratto di Governo parla chiaro - lo rispetteremo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio: contratto di Governo parla chiaro, lo rispetteremo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Pensioni minime a 780 euro - Lega contro l'aumento : 'Così crolla il sistema' : Sull'aumento delle Pensioni minime a 780 euro è la Lega ad esprimere forti dubbi aprendo un piccolo e significativo braccio di ferro interno alla maggioranza, quando inizia il conto alla rovescia per il varo della prossima legge di bilancio dello Stato. Il governo gialloverde sembrava aver “trovato la quadra” sulle principali misure di rilancio dell’economia, dal reddito di cittadinanza alla flat tax passando per la riforma della legge Fornero ...