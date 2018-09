Pd | una cena a quattro per decidere il futuro

Il Segreto Anticipazioni 18 settembre 2018 : Julieta fa una scenata di gelosia a Saul : Mentre Dolores incontra alcune difficoltà nell'organizzare il suo matrimonio, Julieta affronta Saul chiedendogli spiegazioni sull'abbraccio che l'Ortega ha scambiato con Laura.

Pd - Nicola Zingaretti risponde a Carlo Calenda proponendo una cena sociale in trattoria : Tempo di cene per il Pd. E se Carlo Calenda lancia su Twitter un invito a cena a casa sua per Gentiloni, Minniti e Renzi, Nicola Zingaretti organizza un banchetto "sociale" in trattoria: ha invitato una studentessa, un operaio, alcuni imprenditori e persone impegnate nel sociale e nella lotta all'illegalità. Lo ha annunciato su Facebook: "Ieri Paolo Gentiloni ha detto cose sagge sul tema del nostro modo di discutere per mettere al centro ...

Una grande alleanza per rilanciare il Pd. Da Twitter a una cena - idea Da Empoli - : Un gesto di incredibile impegno civico e politico, che, al di là dell'affiliazione politica, è da ammirare e ringraziare. Non tutti lo farebbero in un difficile momento personale come quello che ...

Trapani - in scena questa sera : Fatima. Il Musical. Storia di una presenza : 'Fatima. Il Musical. Storia di una presenza' andrà in scena questa sera alle 21.00, nel suggestivo teatro 'Giuseppe Di Stefano' di Trapani all'interno della Villa Margherita, grazie all'Ente Luglio ...

“Mamma - papà?”. Poi il figlio apre la porta e si trova davanti una scena raccapricciante : Uccide l’anziana moglie e poi si spara un colpo alla testa. Il tragico omicidio-suicidio è avvenuto ad Agliana, in provincia di Pistoia. Dai primi accertamenti compiuti dai carabinieri della compagnia di Pistoia, Franco Matteini, 83enne, ha prima colpito la moglie, Maria Grazia Innocenti (81 anni) con un colpo di pistola di piccolo calibro che possedeva, e poi ha rivolto l’arma verso la propria testa suicidandosi.I corpi dei due ...

[Il retroscena] E il ponte Morandi diventa una partita. Braccio di ferro tra Lega e Cinque Stelle per il commissario : "Genova e i liguri - avverte Roberto Cassinelli, avvocato e deputato di Forza Italia - non possono accettare anche questa umiliazione: vedere che la politica litiga intorno al nome del commissario ...

Caso Asia Argento - il colpo di scena : “anche Jimmy Bennett accusato di molestie sessuali da una sua ex” : Dopo le accuse mosse da Jimmy Bennett contro Asia Argento, si scopre che anche l’attore americano fu accusato in passato di molestie sessuali, ricatti e stalking dalla sua giovane ex fidanzata Il Caso Asia Argento-Jimmy Bennett sembra non dare tregua alla cronaca, rivelando giorno dopo giorno colpi di scena degni di un film. Dopo le pesanti accuse dell’attore statunitense sul conto della figlia di Dario Argento, la rivelazione ...

Terni - dopo una cena fra amiche finiscono all'ospedale : intossicate dalla salmonella : A Terni cinque donne si son trovate a dover andare in ospedale per una serie di problemi intestinali quali vomito, dolori addominali, febbre e diarrea. Il gruppo ha manifestato i classici sintomi di un'intossicazione alimentare presa dopo aver mangiato in un ristorante che stava promuovendo un'iniziativa per incentivare la popolazione a mangiare in modo sano. Una classica festa di paese trasformatasi però in quasi una tragedia, visto che le ...

[Il retroscena] Salvini promette la pensione a 62 anni ma è solo una mossa per frenare gli appetiti del M5s : Giovanni Tria, ministro dell'Economia Lo scontro tra Lega e M5s Negli ultimi giorni la compattezza del governo si è indebolita rispetto alle prime settimane. Il motivo è semplice. All'interno dell'...

Terni - si sentono male dopo una cena al ristorante : è salmonella : cenano al ristorante, ma si sentono male e vengono ricoverate: è successo a due donne di Terni, che hanno contratto la salmonella. Lo rende dopo l’Asp Terni che oggi ha diffuso i risultati degli esami da laboratorio, confermando a presenza di salmonella nel campione di due delle donne che avevano mangiato nello stesso locale. “L’infezione da salmonella a breve potrà essere verosimilmente confermata per tutte”, fa sapere ...

Stefano Accorsi - mangia una pizza in Piazza San Marco a Venezia/"Cena pagata per tutti" : polemica dimenticata? : Stefano Accorsi mangia una pizza in Piazza San Marco a Venezia e scatena la polemica. Dopo la replica dell'attore, il web lo difende: "che commenti inutili".(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Federica Mogherini - l'ultimo ridicolo flop : non sa neppure organizzare una cena : ... contro tutto e contro tutti , anche contro l' evidenza, si impose da autentico leader per insignirla nientepopodimeno che dello scettro di Alto Rappresentante della Politica Estera dell' Unione, ...

Termini - treni in ritardo e una scena da guerriglia : Ore 18.28, stazione Termini, ritardi di 50 minuti e oltre, una calca infernale. Sul cartellone ancora non è comparso il treno 8630 per Genova che sarebbe dovuto partire alle 18.27. Due minuti dopo compare la scritta binario 25, binario 25 che per chi conosce Termini sa quanto sia difficile da raggiungere soprattutto in situazioni di caos. La scritta è accompagnata dalla luce che lampeggia, la gente comincia a farsi spazio tra altra gente. La ...

