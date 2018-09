Pd | Calenda | dopo polemiche ho cancellato la cena

Politica : dopo le polemiche - Calenda annulla la cena con Renzi - Minniti e Gentiloni : " dopo 24 ore di polemiche interne e amenità varie, a partire dalla disfida delle cene, ho cancellato l'incontro. Lo spirito era quello di riprendere un dialogo tra persone che hanno lavorato insieme per il Paese e aiutare il @pdnetwork . In questo contesto è inutile e dannoso". Lo scrive Carlo Calenda SU Twitter. dopo 24h di polemiche interne e amenità varie,a partire dalla disfida delle cene, ho ...

Calenda : 'C'è Governo più pericoloso del Dopoguerra - opposizione fatta in modo ridicolo' : Nella puntata di questo mercoledì 29 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto Carlo Calenda , ex Ministro dello Sviluppo Economico iscrittosi al Partito Democratico [VIDEO] da marzo scorso, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Calenda : 'Più pericoloso Governo che l'Italia abbia avuto nel Dopoguerra , ma questo modo di fare opposizione è ...

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del Calenda rio - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata : lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina , a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)

F1 - Assen si candida per entrare in Calendario : il Gp d’Olanda pronto a tornare nel circus dopo più di 30 anni : La Formula 1 potrebbe tornare in Olanda, i vertici di Liberty Media infatti tra quale settimana voleranno ad Assen per dare un’occhiata al circuito A più di trent’anni dall’ultimo Gran Premio, la Formula 1 potrebbe tornare in Olanda. C’è stato un incontro infatti nel corso del week-end di Hockenheim tra Lee van Dam, CEO della fondazione Dutch GP, e i vertici di Liberty Media per provare ad intavolare una trattativa ...