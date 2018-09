Paura in autostrada | auto contro cisterna di metano in A13 | morto l’automobilista

Il Viadotto Cade a Pezzi. Paura all'Aquila - ma l'Autostrada Resta Aperta : L'Aquila - Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il Viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo, nel tratto che attraversa L'Aquila, si sono staccati finendo in via Gabriele Rossetti, arteria che si trova nel quartiere omonimo il Viadotto. Non ci sono stati feriti e la strada è stata chiusa. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che sono entrati in azione con cinque unità e con ...

S'incendia il camper in autostrada mentre rientra dalle vacanze : Paura in A4 : Poco prima delle 13.15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4, qualche centinaio di metri prima dello svincolo di Padova Ovest per l'incendio di un camper: illeso il conducente. ...

Paura sulla A4 - casello prende fuoco : fumo nero invade l'autostrada : LATISANA - Allarme incendio, con una gigantesca colonna di fumo nero visibile per chilometri e fiamme alte, spaventose. Il rogo si è sprigionato con violenza alle 13 di oggi, 23 agosto, nel...

Paura sulla A4 - casello prende fuoco : fumo nero invade l'autostrada : LATISANA - Allarme incendio , con una gigantesca colonna di fumo nero visibile per chilometri e fiamme alte , spaventose. Il rogo si è sprigionato con violenza alle 13 di oggi, 23 agosto, nel vecchio ...

Paura a Borgo Panigale - esplode autocisterna sull’autostrada di Bologna : ci sono feriti : Un violento incendio, seguito da numerose esplosioni, che sono state sentite in una vasta area della città, è scoppiato poco prima delle 14 nella zona di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Paura sulla Cisa per un'auto in fiamme : autostrada bloccata : Lunigiana e Apuane - Paura questa mattina sull'autostrada della Cisa, quando un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi ha preso fuoco dopo aver carambolato violentemente, per cause ancora da ...