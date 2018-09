Part-time e asilo nido | spesso alle donne non conviene lavorare

“Scarsa trasparenza” : dimissioni per Daniela Pantosti - direttrice del diPartimento terremoti INGV : La direttrice del dipartimento terremoti dell'INGV ha lasciato il suo incarico il 5 settembre. In una lettera ha spiegato ai colleghi ricercatori che nell'ente pubblico ci sarebbe una scarsa trasparenza.Continua a leggere

Orfini sfida Zingaretti : “sciogliamo il Pd e rifondiamolo”/ Ultime notizie - Letta : “non si riParte insultando" : Orfini, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": Ultime notizie, la proposta choc del presidente del Partito Democratico secondo cui "cambiare nome non basta".(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:15:00 GMT)

Il Dalai Lama ha incontrato le vittime di abusi sessuali da Parte dei maestri buddisti in Olanda : Il Dalai Lama ha incontrato a Rotterdam quattro persone che dicono di essere state abusate da mestri buddisti durante la loro infanzia. Queste persone hanno portato alla guida spirituale e premio Nobel per la pace le testimonianze scritte di 12 presunte vittime e gli hanno rivolto un appello per risolvere il problema. Prima dell'incontro, la segretaria del Dalai Lama aveva scritto una mail agli interessati: "Sua Santità il Dalai Lama ...

Pd - Renzi : io non mollo un centimetro - mio posto è qui nel Partito : Torino, 14 set., askanews, - 'Io non mollo di un centimetro. Il mio posto è qui assieme a voi per combattere per la civiltà'. Così l'ex segretario del Pd Matteo Renzi alla festa dell'Unità di Torino. '...

"Lega razzista" - Cecile Kyenge a processo per diffamazione/ Ultime notizie - Salvini Parte civile : "Lega razzista", Cecile Kyenge a processo per diffamazione. Ultime notizie, Salvini si costituisce parte civile contro l'europarlamentare del Pd: ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:32:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Damiano d’accordo con Salvini sulla Partenza a 62 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 14 settembre. Damiano d’accordo con Salvini sulla partenza a 62 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 05:58:00 GMT)

Difesa : Stati Uniti - diPartimento di Stato approva vendita aerei da pattugliamento e missili Patriot da 2 - 6 miliardi di dollari a Corea del ... : "La vendita proposta sosterrà la politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale migliorando le capacità navali Coreane di fornire Difesa nazionale e contribuire in modo ...

La Lega a Violi : 'Viabilità preferibile al Casinò? Non si lavora a comPartimenti stagni' : "Come Lega abbiamo a cuore sia l'economia che la viabilità della valle " conclude Galizzi -. Quest'ultima è sempre stata un nostro cavallo di battaglia, come testimonia il fatto che senza l'...

Diciotti - migranti si costituiscono Parte civile contro Salvini/ Ultime notizie - ministro "42 medaglie per me" : Diciotti, migranti si costituiscono parte civile contro Salvini: il ministro dell'Interno replica dicendosi tranquillo rispetto all'inchiesta che lo vede coinvolto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:43:00 GMT)

Manovra - Salvini : "Meno tasse dal 2019 : si Parte con l'Iva"/ Ultime notizie : Di Maio - "Tria? Nessuna tensione" : Manovra, M5s ‘ricatta’ Ministro Tria: "reddito di cittadinanza o lasci". Ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:37:00 GMT)

RUSSIA-GIAPPONE - PUTIN AD ABE : "FACCIAMO LA PACE"/ Ultime notizie - nessuna replica da Parte di Shinzo Abe : Skripal, PUTIN “Trovati gli autori”. Ultime notizie, il presidente russo lancia l'appello: “Si consegnino, sarà meglio per tutti". Le parole alla plenaria di Vladivostok(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Lavoro - Istat : “Nel secondo trimestre occupati oltre il livello pre crisi. Ma sono di più quelli a termine e Part time” : Nel secondo trimestre del 2018, come emerso a fine maggio, il numero di italiani che hanno un Lavoro ha superato il livello precedente alla crisi del 2008. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,7%, in flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 punti su base annua, toccando il livello più basso da sei anni. Lo rileva l’Istat, aggiungendo che allo stesso livello di occupati del 2008 corrisponde una ...

Serie B a 19 squadre ricorso rifiutato/ Ultime notizie : Parte la Serie C - ma 5 club sono pronti a... : Serie B a 19 squadre, Ultime notizie: collegio di garanzia Coni rigetta i ricorsi, ma 5 club sono pronti a far guerra tramite la giustizia ordinaria. parte intanto anche la Serie C.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:58:00 GMT)

