Parrucci | Raggi tuteli Ama | no giochi su pelle lavoratori

romadailynews

(Di lunedì 17 settembre 2018) Roma – “Il prolungato tira e molla all’interno della Giuntacontinua a mettere in seria difficolta’ il destino di Ama che, ad oggi, e’ ancora senza un bilancio approvato. Tutto questo rischia di compromettere, come gia’ denunciato, il regolare servizio, gli investimenti, la contrattazione collettiva oltre che la regolare erogazione degli stipendi per i dipendenti”. “Chiediamo alla Giuntadi farla finita con questial massacro sulladeied attuare tutto cio’ che e’ in loro possesso per tutelare questa grande azienda patrimonio della citta’ di Roma”. Cosi’ in una nota Daniele, responsabile delle Politiche del Lavoro del Pd Roma. L'articoloAma, nosuproviene da RomaDailyNews.