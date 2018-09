Ottima qualità delle uve | conclusa la prima vendemmia integralmente DOC del Pinot grigio

Maltempo Toscana - Confagricoltura : danni al 20% dell’ortofrutta ma la qualità è Ottima : Nubifragi, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale: fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana , colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20% dei prodotti ortofrutticoli del territorio. Confagricoltura Toscana , impegnata in un monitoraggio delle produzioni e delle raccolte,lancia l’allarme. “Questo clima così imprevedibile e inusuale non ci ...

Piemonte : “ Ottima qualità e discreta quantità” per le nocciole dell’annata 2018 : Anche quest’anno la Fiera della Nocciola di Castagnole Lanze, giunta alla 159ma edizione ha emesso il suo verdetto: il prezzo della Nocciola Piemonte Tonda e Gentile relativo all’annata 2018 si attesta dai 320 ai 330 euro al quintale. Un prezzo accolto con parziale soddisfazione da parte dei produttori, che speravano in una quotazione più alta alla luce di una produzione leggermente inferiore rispetto alle previsioni. Un’annata che conferma però ...

Agricoltura - Coldiretti - al via raccolta mele. Qualità Ottima : Roma, 20 ago., askanews, - Al via la raccolta delle mele in Italia con un recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell'ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 ...