Oscar Farinetti dice che la chiusura domenicale sarebbe l' apocalisse

Oscar Farinetti : "Il mondo non si divide tra capitalisti e lavoratori. La rivoluzione tecnologica ha cambiato tutto" : "La rivoluzione tecnologica ha cambiato i rapporti tra gli umani e i vecchi paradigmi sulla divisione in categorie economiche", così Oscar Farinetti, intervistato sul "Fatto Quotidiano", spiegando la scomparsa della lotta di classe e la situazione attuale della sinistra italiana."È più sensato parlare di categorie di sentimenti, trasversali a quelle economiche. Finché non cambieremo il nostro modello socio-economico, ...