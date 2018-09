Oro nel misto per le farfalle azzurre Bronzo nei 5 cerchi

Anche l’Ungheria è coinvolta nel sistema dei “visti d’Oro” : Fino al 2017 ha concesso visti in cambio di investimenti a persone – provenienti soprattutto dalla Russia – che non li avrebbero ottenuti per le vie ordinarie The post Anche l’Ungheria è coinvolta nel sistema dei “visti d’oro” appeared first on Il Post.

PIL E LAVOro/ La lezione di Isaia per costruire nel mondo del rancore : In un tempo in cui rancore, rabbia e solitudine la fanno da padroni, le parole di Isaia riescono a essere un'utile guida per ricostruire, spiega GIANFRANCO FABI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Il sorpasso delle persone sullo statalismo, di G. FabiIL CASO/ Blockchain, la rivoluzione tecnologica cambia il LAVORO ma solo a metà, di E. Passagli

68 - il nuovo lavOro di Ernia - è primo nella classifica Fimi : A solo una settimana dalla sua uscita, il nuovo album di Ernia, ex membro della Troupie d'Elite, ha toccato il podio nella classifica Fimi superando artisti come Eminem e Caparezza, inoltre i singoli del disco hanno raggiunto molte visualizazzioni sia su Youtube che su Sopitfy. Per 68 dunque un ottimo esordio su vari canali e piattaforme. Per Ernia prima posizione nella classifica Fimi e boom di views su Youtube e Spotify Il nuovo album di ...

In fiamme nella notte una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavOro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis si sono sposati/ Lo “scapolo d’Oro” della TV ha detto sì : i dettagli : Gigi Marzullo si è sposato Antonella De Iuliis, sua compagna da moltissimi anni. Il matrimonio si è svolto presso il comune di Nusco, Avellino, ed è stato celebrato da Ciriaco De Mita.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:28:00 GMT)

LavOro domenicale - “nella grande distribuzione è un obbligo. E la busta paga aumenta solo di 70 euro al mese” : L’obbligo di lavorare tutte le domeniche in cambio di una settantina di euro in più in busta paga. Diciannove euro per ogni giorno festivo passato dietro la cassa o tra gli scaffali. Quando va bene, perché spesso il turno dura meno delle canoniche 6 ore e 30. E allora lo stipendio si appesantisce di appena 9 o 10 euro rispetto ai 1.200 netti che sono lo standard per un dipendente a tempo pieno. Per gran parte dei lavoratori del commercio è ...

Litigio in discoteca a COroglio - coppia seguita e accoltellata nel parcheggio : Lui è stato ferito al fianco, l'amica si è beccata una coltellata alla coscia. Aggrediti in un parcheggio da due sconosciuti sbucati all'improvviso. Si sarebbe trattato dello strascico di una ...

Gol-capolavOro di Dimarco - a San Siro vince il Parma : l’Inter sprofonda nella crisi : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo dopo avere difeso a oltranza

'Nel 2000 i telefoni faranno tutto lOro' - le incredibili previsioni del 1962 nel libro 'Il futuro è sempre esistito' : A raccontarlo - in un mix di scienza, marketing, aneddoti e cultura pop - è il giornalista Edoardo Poeta con il libro 'Il futuro è sempre esistito', un saggio di storia sociale e culturale, edito da ...

Genova - Toninelli : Cercano di fermarmi - miei errori meglio di lOro ruberie : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mondiali Canottaggio 2018 – Un Oro e due argenti per l’Italia a Plovdiv : azzurri campioni del Mondo nel quattro coppia : Grande prova per gli azzurri impegnati quest’oggi ai Mondiali di Canottaggio a Plovdiv: un oro e due argenti per l’Italia Un oro e due argenti. E’ il bottino odierno dell’Italia ai Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria. La medaglia del metallo più prezioso è arrivata nella finale del quattro di coppia maschile, con gli azzurri Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili che si sono ...

