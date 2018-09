Operazione “Capojale” della Guardia Costiera | sequestri e denunce a carico di chi

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Appena conclusa un’intensa attività di controllo a tutela degli stock ittici: circa 1 tonnellata di prodotto ittico sequestrato, 43 mila euro di sanzioni amministrative e 5 persone denunciate. Si è appena conclusa una vastasu scala regionale che ha visto impegnati dallo scorso 11 settembre il personale e i mezzi, coordinati dal 6° Centro di Controllo Area PescaDirezione Marittima di Bari, in un’intensa e capillare attività di contrasto al fenomenopesca a strascico di cui è in vigore l’interruzione obbligatoria del suo esercizio, il cd. “fermo biologico”, volto a tutelare il patrimonio ittico dei mari ed il suo habitat, favorendo la riproduzione delle specie. L’, concentratasi nella Puglia centro-settentrionale e per questo denominata(dal nome dell’omonima localitàgarganica), ha consentito di accertare e ...