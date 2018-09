OnePlus TV | il nome del primo televisore marchiato OnePlus

chimerarevo

(Di lunedì 17 settembre 2018)ultimamente sta facendo parlare molto di se per via dell’imminente rilascio del suo nuovo flagship6T che diventerà il nuovo smartphone di punta dell’azienda di Shenzen.è una sussidiaria di Oppo ed è un’azienda non molto grande, loro stessi si definiscono ancora una start-up nonostante la crescita dell’ultimo periodo. Proprio per questo l’azienda non può permettersi di rischiare vendendo diversi prodotti. Nonostante ciò, lo scorso anno lanciarono ilvero prodotto diverso da uno smartphone, le cuffieBulletts Wirless (anche se con scorte limitate). A quanto pare l’azienda è pronta ad annunciare un nuovo progetto e ad annunciarlo è proprio il CEO Pete Lau, sul forum stesso. Per molti di noi ci sono 4 ambienti con cui interagiamo ogni giorno: la casa, il posto di lavoro, il tragitto giornaliero e l’essere in ...