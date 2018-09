Oltre cinquemila per Raduno Alpini A bandiera Nono Reggimento Croce d' argento al valor

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 17 settembre 2018) L'Aquila - "Siamo riconoscenti per l'azione che glihanno svolto e svolgono per proteggere le nostre strade dai pericoli del terrorismo e le popolazioni nelle zone complesse del pianeta o in aree colpite da calamità". Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi nell'ultima giornata del'Ricordando il BattaglioneL'Aquila'. "L'Aquila ha un rapporto ancora più intenso legato allo straordinario lavoro svolto dopo il sisma del 2009, che identifica in chi indossa la divisa da alpino un amico, prima che uomo di Stato. Onore agli, onore al giovane maresciallo del 9/oLuca Polsinelli, caduto a Kabul". In5mila hanno partecipato alla manifestazione, presente il comandante del 9/o Col.Iovinelli. Il vice comandante Truppe Alpine e comandante Divisione alpina Tridentina Marcello ...