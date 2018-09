Olimpiadi 2026 | scontro tra Giuseppe Sala e il governo Milano vuole essere la città

Olimpiadi 2026 - scontro Sala-M5S : 'Milano si più visibile'. 'Pretesa insostenibile' : Governo e Milano ai ferri corti per le Olimpiadi invernali del 2016: rischia così di saltare la candidatura italiana che vede, accanto al capoluogo lombardo, la partecipazione di Torino e Cortina. A ...

Olimpiadi 2026 - scontro tra Sala e governo/ M5s : “Pretese insostenibili - così è impossibile procedere” : Olimpiadi 2026, scontro tra Sala e governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità e il dossier non è pronto. M5s: “Pretese insostenibili, così è impossibile procedere”(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Sala detta le condizioni a Governo e Coni. M5s : “Pretese insostenibili - impossibile procedere” : Vicine, vicinissime, mai così lontane. Le Olimpiadi invernali 2026 rischiano di allontanarsi definitivamente dall’Italia. E ancora una volta, come già successo per i Giochi del 2020 a Roma, il motivo è politico. Lo sviluppo che rischia di far saltare il precario equilibrio della candidatura italiana arriva da Milano: il sindaco Beppe Sala ha inviato una lettera al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, in vista della scelta del Governo tra ...

Olimpiadi 2026 : Sapporo no a candidatura : LOSANNA , SVIZZERA, , 17 SET - La città giapponese di Sapporo ha rinunciato alla candidatura per ospitare i Giochi olimpici invernali 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a ...

