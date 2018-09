Olimpiadi 2026 : Sapporo no a candidatura : La città giapponese di Sapporo ha rinunciato alla candidatura per ospitare i Giochi olimpici invernali 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti ...

Olimpiadi 2026 : Sapporo no a candidatura : ANSA, - LOSANNA, SVIZZERA,, 17 SET - La città giapponese di Sapporo ha rinunciato alla candidatura per ospitare i Giochi olimpici invernali 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un ...

Olimpiadi Invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per l’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

Olimpiadi 2026 : CoNo - sono insostenibili : ANSA, - TORINO, 15 SET - "L'Italia è l'unico, e ultimo, Paese del mondo a dichiararsi disponibile ad accogliere i Giochi 2026. Questo perché ovunque vi sia stato un accurato dibattito pubblico è emersa la totale insostenibilità eCoNomica delle Olimpiadi per come ...

Olimpiadi 2026 : CoNo - sono insostenibili : "La nostra non è una crociata contro lo sport - si legge - di cui riCoNosciamo il valore culturale e sociale. Il nostro è un invito alla riflessione sulle priorità eCoNomiche di questo Paese, che non ...

Olimpiadi 2026 : CoNo - sono insostenibili : ANSA, - TORINO, 15 SET - "L'Italia è l'unico, e ultimo, Paese del mondo a dichiararsi disponibile ad accogliere i Giochi 2026. Questo perché ovunque vi sia stato un accurato dibattito pubblico è emersa la totale insostenibilità eCoNomica delle Olimpiadi per come ...

Il pupazzo di neve delle Olimpiadi 2026 : Sapporo sta pensando di mollare, se si tolgono anche Torino e Cortina ce la facciamo. Battute a parte (ma la città del nord giapponese sta effettivamente valutando di comunicare al Comitato olimpico internazionale il ritiro della candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026) la guerriciattola fra

Olimpiadi 2026 - Sala risponde a Giorgetti : "Milano c'è - ma sia capofila del brand" : Il sindaco in un video su Facebook: "La società di scopo sia gestita dal Governo, altrimenti è un casino"

Giorgetti : "Olimpiadi 2026? Il progetto sta in piedi ma se Milano si sfila diventa difficile" : Intervista al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport

Olimpiadi 2026 : Malagò 'più certezze' : Ma il tempo però sta per scadere, il numero dello sport italiano specifica che "è giusto che se ne parli anche per rispetto dell'Esecutivo e della parte politica", tuttavia aggiunge: "Aspettiamo ...

Terremoto in Giappone : Sapporo medita di abbandonare la corsa per le Olimpiadi invernali del 2026 : Sapporo, città Giapponese colpita dal recente Terremoto magnitudo 6.7, avrebbe intenzione di informare il Comitato Olimpico Internazionale la prossima settimana circa la sua intenzione di abbandonare la corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: lo riporta Kyodo News, citando fonti anonime. Il sisma ha provocato la morte di oltre 40 persone ad Hokkaido ed un blackout in gran parte dell’isola: quasi 3 milioni di famiglie sono ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura è dell'Italia - non di una singola città' : Così l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri . Riguardo alle richieste di Milano, che spinge per essere capofila della candidatura, l'assessore ha fatto sapere di essere "...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Questa è una candidatura dell’Italia - non di una singola città” : Nel mare magnum della lunga querelle legata alla candidatura italiana per le Olimpiadi 2026 si sono inserite poco fa le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nell’operazione che unisce Milano, Torino e Cortina. L’esponente della Lega ha parlato così: “Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti - passi avanti : Lo dice il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro congiunto con i territori coinvolti nella candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Tutte le notizie ...