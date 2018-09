Oggi vertice di maggioranza su manovra economica Lega-M5s trattano | Tria deve difendere

Avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di fOggia. Arriva il Col. Ernesto Bruno : Successivamente è stato assegnato al Nucleo Polizia Tributaria di Roma dove ha comandato la Sezione Pubblici Spettacoli. Dal mese di luglio 2007 al giugno del 2009 ha frequentato il Corso Superiore ...

Libia : Oggi vertice a Palazzo Chigi con Conte : E' previsto per questo pomeriggio, intorno alle 17, un vertice sulla Libia presieduto dal premier Giuseppe Conte, e al quale parteciperanno tutti i ministri interessati. La riunione era stata ...

Migranti - Oggi vertice a Palazzo Chigi : 10.40 Previsto nel pomeriggio, intorno alle 17, un vertice dell'esecutivo presieduto dal premier Conte, al quale parteciperanno tutti i ministri interessati, per fare il punto sulla questione dei Migranti. Lo fanno sapere fonti di governo. Il vertice potrebbe essere occasione anche per fare il punto su temi di stretta attualità politica, come la crisi libica.

Diciotti - migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : Oggi vertice Bruxelles : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Diciotti - Oggi il vertice europeo. Bruxelles irritata dall’ultimatum di Di Maio : Il presidente del Parlamento europeo Tajani (Forza Italia): «Spero si sia trattato di una battuta. Vedo solo una sfida elettorale tra i due vicepremier, il bilancio va usato come arma ma non così»

Diciotti - quarto giorno a Catania per i 150 migranti rimasti a bordo. Oggi il vertice Ue - Moavero : “Ci aspettiamo di più” : La nave Diciotti è ormeggiata da quattro giorni nel porto di Catania. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati. A bordo restano ancora 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa: 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Il Viminale per loro continua a negare l’autorizzazione allo ...

Bruxelles è irritata ma rinvia lo scontro. “Meglio non turbare il vertice di Oggi” : La risposta ufficiale è «no comment». La Commissione europea preferisce non soffiare sul fuoco acceso dal vicepremier Luigi Di Maio e lavorare. Però le dichiarazioni del leader pentastellato alla vigilia dell’incontro tecnico voluto dall’esecutivo comunitario per cercare una soluzione condivisa alla spinosa questione dei migranti, risulta non gradi...

Genova - il procuratore : nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade : Genova, il procuratore: nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade Prevista per le 18 la riunione tra il governatore ligure e il gruppo dopo la richiesta dell’abbattimento dei monconi e l’allarme degli ispettori Mit. Periti pm: grave degrado nella parte Ovest della struttura Parole chiave: ...