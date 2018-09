Nuovo Jaguar XE SV Project 8 | è di nuovo record

Brexit : ceo Jaguar Land Rover lancia Nuovo allarme su 'no deal'. In gioco 12 mld e molti posti di lavoro : LONDRA - Ennesimo avvertimento dall'industria automobilistica del Regno Unito sui rischi di una Brexit 'no deal', un divorzio senz'accordo dall'Ue. Stavolta a lancia rlo,...

I-Pace il Nuovo SUV di Jaguar è totalmente elettrico : La guardi da fuori e ti sembra una Jaguar. Ti siedi dentro e ti convinci di essere proprio in un’auto del blasonato marchio inglese. La metti in moto e le certezze, almeno all’inizio, svaniscono. Non un rumore, non una vibrazione. Lo sai che la nuova I-Pace è totalmente elettrica, ma non sei sufficientemente preparato a questa rivoluzione, specialmente se pensi al tipico rombo sportivo dei motori britannici. Eppure questo è il futuro della ...