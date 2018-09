Nuovo fulmine su Castegnato | colpito l' acquedotto

Un fulmine a ciel sereno un Nuovo Samsung Galaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 : Davvero inaspettato l'annuncio di questi minuti per il lancio di un nuovo Samsung Galaxy da parte del produttore sudcoreano. Il colpo di scena proviene dalla viva voce dell'azienda e dunque dal blog ufficiale del brand in cui è stato appena diramato l'annuncio di un prossimo keynote che forse davvero in pochi si sarebbero aspettati. Nessuna speranza per il tanto atteso Samsung Galaxy S10 che vedrà la luce solo nel 2019 e dunque cosa verrà reso ...