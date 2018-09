“Non posso smettere” La drammatica confessione della Lecciso fa tremare lo studio

Ciclismo - la disperazione di Kristina Vogel : “Non posso più camminare” : La ventisettenne ciclista tedesca, oro olimpionico a Londra 2012 e Rio 2016, ha commentato la sua situazione dopo l'intervento chirurgico del giugno scorso e il mese di terapia intensiva: "Sento la mia pelle, ma non c'è reazione, le mie gambe non sentono il contatto, è difficile da descrivere. Questa situazione non può più cambiare".Continua a leggere

Kristina Vogel paralizzata dopo incidente/ “Non posso più camminare - ma devo guardare avanti” : Kristina Vogel paralizzata dopo incidente: “Non posso più camminare, ma devo guardare avanti”. Le ultime notizie sulla campionessa tedesca di ciclismo(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Ciclismo su pista - Kristina Vogel shock : “Non posso più camminare”. La Campionessa Olimpica non si è ripresa dall’incidente : Kristina Vogel non potrà più camminare. Questo è il triste annuncio che la Campionessa Olimpica di Ciclismo su pista ha rilasciato in un’intervista concessa al quotidiano Der Spiegel. La 27enne tedesca, una stella della velocità che nella sua strepitosa carriera ha vinto 2 ori olimpici (l’ultimo a Rio 2016) e addirittura 11 titoli iridati, è rimasta paralizzata in seguito all’incidente occorso lo scorso 26 giugno: la recisione ...

Balotelli-Insigne - la Nazionale svolta : “Non posso stare senza te” - i due attaccanti pronti a trascinare l’Italia in Nations League : L’Italia si prepara per l’inizio della Nations League, la squadra di Roberto Mancini si candida ad essere grande protagonista, doppio incontro contro Polonia e Portogallo, competizione importante anche per la qualificazione all’Europeo. Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alla Nazionale, la squadra italiana si è ritrovata per preparare i prossimi impegni. In particolar modo intesa sempre più ...

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

US Open – Tsonga dà forfait per un problema al ginocchio : “Non posso giocare come vorrei” : Tsonga non prenderà parte ell’edizione 2018 degli US Open: il tennista francese ha dato forfait dall’ultimo Slam dell’anno per un problema al ginocchio Proseguono i problemi fisici del tormentato 2018 di Jo-Wilfred Tsonga. Il tennista francese non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo affligge da diverse settimane ed è stato costretto a rinunciare ufficialmente agli US Open: “ho bisogno ancora di un po’ di ...

Terremoto Molise : “Rapido e progressivo aumento” della sequenza sismica - “Non si possono escludere scosse più forti” : In seguito alla scossa di magnitudo 5.1, e alle successive repliche, che hanno interessato la provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Montecilfone, Larino e Guglionesi, si è riunita nel pomeriggio di ieri a Roma, su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, la Commissione Nazionale Grandi Rischi, presieduta dal presidente prof. Gabriele Scarascia Mugnozza. Nel corso della riunione la Commissione ha ...

F1 - le rivelazioni di Kubica : “Non posso più guidare come prima - devo sottostare ad alcune limitazioni fisiche” : Il pilota polacco ha parlato delle sue condizioni fisiche, rivelando di non poter guidare più come una volta dopo l’incidente al Rally di Andora del 2011 Lo stile di guida è sempre lo stesso, il modo di metterlo in atto un po’ diverso. Robert Kubica non è più lo stesso da quando, nel febbraio del 2011, fu coinvolto in un terribile incidente nel Rally di Andora. PA/LaPresse Il polacco è tornato a guidare regolarmente adesso ...

MotoGp - Redding-boom! Lo sfogo shock dopo il weekend da incubo in Austria : “Non posso far brillare la merda” : Redding commenta il suo weekend da incubo in Austria, il pilota particolarmente inferocito dopo la sua prestazione deludente al Red Bull Ring Con un contratto in scadenza e non rinnovato dall’Aprilia, Scott Redding fatica a trovare la mentalità giusta per dare luogo a prestazioni degne di nota. Anche all’undicesimo round del campionato mondiale di MotoGp, la prestazione deludente del pilota ha portato alla ventesima posizione ...

Tutto può succedere 4 - Lucio Pellegrini : “Non è prevista una quarta stagione - ma le cose possono cambiare” : Il regista Lucio Pellegrini ha parlato della possibilità di realizzare una quarta stagione della fiction Tutto può succedere visti gli ottimi risultati ottenuti

“Non posso crederci”. La scoperta choc su Facebook : chi era la sua amica sul social : Passiamo metà del tempo a utilizzarli e l’altra metà a demonizzarli, eppure quando i social si trasformano in realizzatori di sogni, ed elargitori di sorprese mozzafiato, è bene dirlo. Ed è per questo che vi raccontiamo questa storia incredibile. Si chiama Cara Jane Farrar Peterson, è una donna britannica di 52 anni e grazie a Facebook ha scoperto che l’amica d’infanzia Karen Smith, 51 anni, è in verità la sua ...

Elena Santarelli - la pazienza latita : “Non posso rispondere a questo” - poi le parole sulla chemioterapia : Elena Santarelli, la pazienza latita: “Non posso rispondere a questo”. Poi le parole sulla chemioterapia che sta affrontando Giacomo Elena Santarelli, da quando ha rivelato pubblicamente la battaglia al tumore cerebrale che sta combattendo suo figlio Giacomo, non ha mai smesso di lanciare messaggi positivi e di sostegno per coloro che vivono la sua stessa situazione. […] L'articolo Elena Santarelli, la pazienza latita: ...

“Non ci posso credere!”. Lara di Temptation Island non immaginava di ricevere un suo messaggio : Che Lara fosse uno dei personaggi più amati di questa edizione di Temptation Island appena conclusa, si era capito sin dalle prime puntate. Simpatica, ironica e senza peli sulla lingue. E poi le sue facce ed espressioni strane, accompagnate da frasi ad effetto hanno letteralmente fatto diventare Lara Rosie Zorzetto una star del web. E infatti, ora che Temptation è finito, sono in molti a chiedere a Maria De Filippi di darle il trono nella ...

“Non ne posso più - pietà”. Marco Bocci è stanco - Laura Chiatti risponde così (VIDEO) : Marco Bocci e Laura Chiatti puntano a diventare i nuovi Sandra e Vianello? La coppia del cinema italiano sta trascorrendo un’estate 2018 in famiglia tra risate, video, siparietti musicali e facce buffe dei figli. Non mancano le stoccate polemiche dell’attrice italiana che, nelle ultime due settimane, ha dedicato ben due lunghissimi post a Sandro Mayer. Il motivo? La presunta nuova gravidanza della Chiatti. E lei non le ha di certo ...