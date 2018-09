Non c’è accordo con Torino | Milano e Cortina Il governo | “Il progetto Olimpiadi è

Miss Italia - Lopez scherza : “Non ho mai vinto”. Solenghi : “C’è Pupo in giuria - bisogna farci i conti” : A margine della finale di Miss Italia 2018, concorso di bellezza vinto da Carlotta Maggiorana, Massimo Lopez e Tullio Solenghi scherzano: “Io non ho mai vinto”, “In giuria c’è anche Pupo, ragazze dovranno farci i conti” L'articolo Miss Italia, Lopez scherza: “Non ho mai vinto”. Solenghi: “C’è Pupo in giuria, bisogna farci i conti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Legionella - svelato il mistero : l’acqua Non c’entra - ecco da dove arriva il batterio : La Legionella non è nell’acqua. A chiarirlo è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che nel pomeriggio ha incontrato i giornalisti a Brescia per fare il punto in seguito ai primi risultati dei campionamenti effettuati dall’Ats di Brescia sui territori della bassa bresciana orientale e nell’alto mantovano, maggiormente interessati dai casi di polmonite. “I risultati dei campionamenti effettuati da Ats Brescia – ha ...

Gemma Galgani e Ida Platano insieme : “Non c’è foto più significativa” : Ida Platano e la toccante dedica di Gemma Galgani L’amicizia tra Ida Platano e Gemma Galgani prosegue a gonfie vele anche fuori degli studi di Uomini e Donne, e le due dame più famose del Trono Over lo hanno dimostrato anche poche ore fa. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparsa raggiante proprio a fianco della sua migliore amica, facendo intuire che essa era stata ...

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso : “Non c’entriamo niente : lui ha il Rolex - io giro con la Punto” : “Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c’entriamo niente l’uno con l’altro, uno ha il Rolex, io giro con la Punto“. Dai microfoni de “I Lunatici” su Radio 2, Chef Rubio risponde al leader dei The Giornalisti Tommaso Paradiso, che qualche giorno fa, a Rolling Stones, aveva fatto il suo endorsement per il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti come nuovo leader della sinistra italiana. ...

La visita di Salvini a Bari e il ‘bagno di folla’ che in realtà Non c’è : Il 'bagno di folla' trasmesso su tutti i canali social dalla Lega per l'accoglienza di Matteo Salvini a Bari, viene in realtà ridimensionato da immagini scattate da altre inquadratura. È vero che in molte persone hanno voluto accogliere e abbracciare Salvini di persona, ma non parliamo di certo delle folle oceaniche viste sugli account dello stesso ministro e dei suoi collaboratori.Continua a leggere

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - Non c’è il due senza il tre! Gli azzurri per volare - che sfida a Julio Velasco : Non c’è il due senza il tre. L’Italia spera di confermare il celebre proverbio e non vuole più fermarsi ai Mondiali 2018 di Volley maschile: dopo aver sconfitto Giappone e Belgio con due roboanti 3-0, la nostra Nazionale va a caccia del tris contro l’Argentina. La partita in programma domani sabato 15 settembre (ore 21.15, sempre al Mandela Forum di Firenze) può davvero fare volare in orbita gli azzurri che per il momento ...

Mattarella : “Non c’è movimento che possa mettere in discussione i valori europei” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un monito al governo italiano: "Non è attraverso il calcolo contabile che si definisce il vantaggio che l'Unione assicura a tutti i suoi componenti. Non c'è movimento che possa mettere in discussione questo valore storico, però va fatto comprendere con maggiore efficacia".Continua a leggere

Sanità - Grillo : “Non c’è allarme Tbc in Italia” : “Non c’è allarme Tbc in Italia. Altrimenti il ministero della Salute o l’Istituto superiore di Sanità lo avrebbero segnalato. Anzi, il numero dei casi si è ridotto negli anni, passando da 9,5 per 100.000 abitanti del ’95 a 6,5 per 100.000 del 2017”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, rispondendo a una domanda dei giornalisti dopo il post del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che su Facebook, ...

Ponte Morandi - ok a Decreto Genova : Non c’è Commissario/ Ultime notizie : Conte - “ascolterò Toti e Bucci” : Decreto Genova, Cdm approva ma il nome del Commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Ponte Morandi - Conte : “Approvato il decreto Genova. Non c’è il nome del commissario straordinario” : “A Genova abbiamo detto che saremmo tornati presto: domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, torno con questo decreto per consentire l’intrapresa per il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nome del commissario straordinario non c’è. Ci riserviamo di fare in futuro il nome ...

Migranti - il Viminale smentisce il governo tedesco : “Accordo per rispedirli in Italia? Non c’è alcuna firma” : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha annunciato di aver concluso un accordo con il governo italiano per il trasferimento dei Migranti fermati al confine che, però, avevano presentato la richiesta d’asilo in Italia. La dichiarazione rappresentava un successo per il membro del governo di Berlino, impegnato in una campagna per lo stop all’immigrazione irregolare, fino a quando a smentire le sue parole è arrivata la ...

Moscovici : Italia problema in zona euro. «Oggi Non c’è Hitler - ma dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : L’avvertimento: col deficit non c’è rilancio. Per il 2019, «un bilancio credibile» e «proseguire le riforme strutturali». Con il ministro Tria «un clima costruttivo». Salvini: «Moscovici si sciacqui bocca prima di insultare l’Italia»

