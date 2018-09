Noi non siamo riusciti a rispondere a due grandi sentimenti dell' opinione pubblica

Il Torino alza la voce : “perchè con Noi non si usa il Var?” : Il Torino ieri ha pareggiato contro l’Udinese ma alcuni episodi hanno fatto molto discutere, l’utilizzo del Var non è stato eccelso Il Torino nella giornata di ieri è stato penalizzato da una decisione arbitrale alquanto discutibile. Un fuorigioco fischiato a Berenguer ha fato sì che il gol del calciatore granata venisse annullato, nell’epoca del Var tutto ciò non deve accadere. Il Torino è furioso dopo quanto accaduto e ...

Torino - Petrachi : 'Il VAR sbaglia ancora con Noi - rido per non piangere' : ... per questo non capisco la scelta di annullare prima" si è lamentato Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ai microfoni di Sky Sport. "Succede sempre a noi, mi viene da ridere per non ...

Torino - Mazzarri : "Campo di patate". Petrachi : "Perché con Noi la Var non viene utilizzata?" : Il Torino si lamenta per la conduzione arbitrale di Valeri di Udinese-Torino. E lo fa partendo dall'episodio del minuto numero 11, sul punteggio di 0-0, quando Berenguer segna con un colpo di testa ma ...

Foreign fighter italiano - Caria su fb : 'Non sono un terrorista. Noi combattiamo l'Isis' : Aveva combattuto in difesa del popolo del Kurdistan, arruolandosi con la brigata composta da militanti stranieri che affianca i curdi nella lotta allo Stato Islamico. È un 'Foreign fighter' anti-Isis, ...

Autorità di HaNoi chiedono agli abitanti di non mangiare più i cani - : Secondo la pubblicazione, in totale nel paese circa cinque milioni di cani vengono mangiati ogni anno, ma sempre più residenti locali, in particolare i giovani, sostengono la nuova politica delle ...

Mattarella “L’UE non è un dare-avere - non mercanteggiamo fra di Noi"/ Ultime notizie - il presidente a Riga : Mattarella “L’UE non è un dare-avere, non mercanteggiamo fra di noi". Ultime notizie, il presidente a Riga, in Lettonia, per la 14esima riunione del Gruppo Arraiolos(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Igor Maj - siti oscurati dopo la morte/ Ultime notizie - allenatore “Non era un ragazzino anNoiato - tutt’altro" : Igor Maj, 14enne morto soffocato a Milano: folla ai funerali, il padre Ramon "mai più per nessuno questo dolore". Ultime notizie, siti oscurati dopo la morte del giovane scalatore(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:08:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra Noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

Renzi : “Governo M5s-Lega molto più compatto di quel che si pensi - nessuno li schioda. Ma non si libereranno di Noi” : “Il governo M5s-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda“. In compenso “non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”. Matteo Renzi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, torna ad attaccare l’esecutivo pentastellato ...

Taranto - Di Maio : “Lì non ci sono musei degni della Magna Grecia”. Direttrice del MarTa : “Noi tra più importanti al mondo” : Una frase in tv: “Taranto non ha musei degni della Magna Grecia“. E scoppia la polemica tra il vicepremier Luigi Di Maio e la Direttrice del MarTa, il museo archeologico della Magna Grecia che da 131 anni è aperto nel capoluogo jonico. Il ministro della Sviluppo Economico, ospite di Cartabianca su Rai 3, parla dell’accordo sindacale su Ilva che darà il via libera all’ingresso di ArcelorMittal e spiega che è intenzione del ...

The Equalizer 2 - quando l’azione non ha stile finisce con l’anNoiare : Anche Denzel Washington ha il suo franchise. Non c’è grande star hollywoodiana che non l’abbia o non desideri averne uno, che non cerchi o non abbia trovato un personaggio che costituisca il suo impiego sicuro, quello che consente di fare film più rischiosi sapendo di poter tornare periodicamente alla propria gallina dalle uova d’oro. Quello che per Tom Cruise è Ethan Hunt per Liam Neeson è stato Bryan Mills e per molti sono i supereroi. Peccato ...

NBA – LeBron James sincero sui Lakers : “attualmente non siamo da titolo. Ecco quali team sono avanti a Noi” : LeBron James sincero sullo stato attuale dei Los Angeles Lakers: il giovane gruppo giallo-viola, secondo il Re, non è ancora da titolo NBA Nonostante il grande mercato nel quale c’è stata una vera e propria rivoluzione del roster, i Los Angeles Lakers non sembrano una squadra atterezzata per vincere il titolo NBA. L’arrivo di LeBron James alza sicuramente il livello, quelli dei vari Rondo, McGee, Beasley e Stephenson aggiungono ...

Banche svizzere : stranieri non possono più nascondere denaro da Noi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve