Nicola Porro a DM | «Quarta Repubblica sarà diverso da Matrix L’informazione

: RT @Libero_official: In prima serata: preparate i pop corn - Valeriacredeche : RT @Libero_official: In prima serata: preparate i pop corn - CarpeDiem_Macc : Nicola Porro al via con “Quarta Repubblica”. In studio Danilo Toninelli, Maria Elena Boschi e Vittorio Sgarbi.… - marinella2569 : @Libero_official Speriamo nell'imparzialità di Nicola Porro e nel tempo ben distribuito tra le due -

(Di lunedì 17 settembre 2018)La nuova sfida lo elettrizza, gli dà la carica.non nasconde l’entusiasmo quando ci parla di, il nuovo talk show che condurrà da stasera in prime time (21.25) su Rete4. “Non vedo l’ora di iniziare” ci confida lui, anticipando che nell’appuntamento ormai prossimo al debutto ci saranno la politica e l’economia ma anche una cifra satirica con riferimenti all’attualità e ai sovranismi. Le differenze con– assicura– ci saranno. Lo stesso giornalista, che per l’appunto manterrà anche la seconda serata informativa su Canale5, ce le ha spiegate in questa intervista., conporterai la politica e l’economia in prima serata su Rete4: sfida impegnativa… Sì, l’avevo già fatto in Rai ma ora sono tornato a Rete4 in prima serata ed è una cosa ...