Nicchi | “sulla Var concordo con Miccichè”

(Di lunedì 17 settembre 2018) “Usare di più la Var? C’è un protocollo chiaro, e non è cambiato nulla dallo scorso anno: se gli arbitri lo seguono, è ok, se sbagliano non seguendolo è un errore. Il Var ha indicazioni chiare su come essere utilizzato, e purtroppo non cancella tutti gli errori…”. Così il presidente dell’Aia, Marcello, interviene sulle polemiche domenicali, dopo le proteste di Inter e Torino, e le dichiarazioni di Miccichè, n.1 della Lega di A, che ha preannunciato la richiesta di un uso più esteso della Var. “Rispetto le opinioni di Miccichè e ne parleremo”. Entrando nel vivo delle decisioni,ha sottolineato che i casi di Inter e Torino sono diversi. “In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere come da protocollo, avrebbero dovuto far uso del supporto video: sul tocco di mano di ...