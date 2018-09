New York | seduta difficile per Movado

New York : senza freni Oneok : Ottima performance per Oneok , che scambia in rialzo del 2,71%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Oneok rispetto all'indice, ...

New York : netto calo registrato da Ansys : Si muove in profondo rosso Ansys , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,41% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Ansys è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-...

New York : allunga il passo Mckesson : Seduta decisamente positiva per Mckesson , che tratta in rialzo del 2,61%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mckesson più pronunciata ...

New York : violenta contrazione per Abercrombie & Fitch : Aggressivo avvitamento per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in perdita del 2,63% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva un ...

New York : Nisource sale verso 26 - 29 dollari USA : Protagonista Nisource , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,20%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del ...

New York : Mosaic in rally : Effervescente Mosaic , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,97%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mosaic ...

Anticipazioni seconda puntata de La vita promessa del 17 settembre e ascolti della prima : Carmela e i pericoli di New York : Ottimo esordio per la prima puntata della miniserie tv con Luisa Ranieri e Francesco Arca: la seconda puntata de La vita promessa del 17 settembre va in onda n prima serata su Rai1 dopo il debutto incoraggiante da quasi cinque milioni di telespettatori di domenica 16. La prima puntata della fiction diretta da Ricky Tognazzi e ambientata tra la Sicilia e la New York degli anni Venti ha conquistato 4.904.000 spettatori (23.5% di share), ...

Anticipazioni La vita promessa : una nuova vita a New York : La vita promessa: Anticipazioni seconda puntata Doppio appuntamento per le prime due delle quattro puntate della serie televisiva La vita promessa. Il secondo appuntamento con la fiction di Rai Uno è per domani sera, lunedì 17 settembre. La protagonista assoluta è Luisa Ranieri che nella serie è Carmela Carrizzo. Dopo aver visto la prima puntata […] L'articolo Anticipazioni La vita promessa: una nuova vita a New York proviene da Gossip e ...

Samsung Galaxy Note 9 prende fuoco/ Nuovi problemi o fake news? Il caso a New York fa il giro del web : Un nuovo caso di esplosione di un dispositivo Samsung? A pochi giorni di distanza dall’evento della Apple con i Nuovi iPhone, si abbatte sull’azienda sudcoreana una nuova tegola.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:25:00 GMT)

THE GIORNALISTI/ Video - con il nuovo singolo “New York” si preparano al “Love tour” (Wind Summer Festival) : I TheGIORNALISTI e il loro leader, Tommaso Paradiso, saranno protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival. Il loro nuovo singolo si intitola New York(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:42:00 GMT)

'La vita promessa' - Luisa Ranieri migrante a New York nell'America degli anni 20 : Luisa Ranieri è una donna che lascia la sua Sicilia in cerca di una vita migliore a New York negli anni Venti nella serie tv in quattro puntate 'La vita promessa', da domenica 16 settembre su Rai1. La ...

Vaticano - vertici Coro Sistina indagati per peculato e riciclaggio/ Ultime notizie - caos su evento a New York : Vaticano, vertici Coro Sistina indagati per peculato e riciclaggio. Ultime notizie, caos su evento mondano al Metropolitan Museum di New York: ok di Papa Francesco alle indagini(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:28:00 GMT)

Gli alti e bassi della moda a New York : Cos'ha pensato la stampa specializzata degli squali alla sfilata di Calvin Klein, delle modelle sotto la pioggia di Rodarte e delle altre cose viste sulle passerelle The post Gli alti e bassi della moda a New York appeared first on Il Post.

Justin Bieber e Hailey Baldwin sposi : sì a sorpresa davanti a un giudice di New York : Justin Bieber e Hailey Baldwin sono sposati. Gli innamorati si sono scambiati i voti in un tribunale a sorpresa a New York. Ma il matrimonio non finisce qui. I novelli sposi celebreranno di nuovo la...