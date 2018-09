Nell’interesse dell’Italia | sostegno trasversale al Progetto Savona

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) Nei giorni scorsi, il ministro per gli Affari europei Paoloha inviato ai governi dell'Unione e alla Commissione europea ungià dal titolo opportunamente ambizioso: "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". Il riferimento, come indicato nella premessa, a "una politeia, invece della consueta governance, esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la seconda - mutuata dalle discipline di management - indica le regole di gestione delle risorse".Ildiè un testo politico, nonostante il rigore tecnico da tempo inusuale nel discorso pubblico. È un'operazione del governo italiano in netta discontinuità con il passato. Anzi, è la prima volta che viene ufficialmente proposta da un governo dell'Unione una discussione sui "difetti" di impianto dei Trattati europei e delle ...