Nei geni dei sardi la storia dell’Europa preistorica

La principessa Eugenia Nei guai per aver pubblicato una foto "proibita" di Buckingham Palace : Una leggerezza: così può essere definito l'errore, in buona fede, della principessa Eugenia, che tempo fa ha pubblicato su Instagram uno scatto del padre, il principe Andrew, rivelando dei dettagli degli interni di Buckingham Palace, dove solitamente il pubblico non ha accesso. Il misfatto è stato "confessato" all'edizione inglese di Vogue, alla quale la reale ha concesso un'intervista insieme alla sorella.A wonderful and ...