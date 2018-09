Negramaro | Lele ricoverato per un' emorragia cerebrale | incidente in piscina

Lele dei Negramaro in ospedale - il tastierista Andrea Mariano : «Possiamo solo aspettare» : Preoccupazione e tensione per tutti i membri dei Negramaro dopo che il chitarrista Emanuele Spedicato è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale . LEGGI ANCHE ...

Chi è Lele Spedicato - chitarrista dei Negramaro colpito da malore : Trentasette anni, Spedicato è nato e cresciuto a Lecce come gli altri componenti della band ed aspetta un figlio dalla...

"Forza Lele siamo con te". Il mondo della musica si stringe intorno al chitarrista dei Negramaro : "Lele siamo con te", "Forza Lele ti aspettiamo". Questi e molti altri tweet di sostegno sono arrivati da tutto il web per il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato. Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso, da Fiorella Mannoia ad Ermal Meta, in molti hanno espresso la loro vicinanza al musicista, in ospedale a seguito di un'emorragia celebrale.Forza #Lele ti aspettiamo tutti. ❤️@Negramaro — Ermal Meta (@MetaErmal) 17 settembre ...

Lecce - Lele dei Negramaro ricoverato in rianimazione : Sono momenti di grande apprensione tra i fan della nota band salentina, I Negramaro, capitanata da Giuliano Sangiorgi. Uno dei componenti infatti, Emanuele Spedicato alias Lele, originario di Veglie (paese sempre del Leccese) questa mattina è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove è arrivato in codice rosso dopo aver avuto un malore mentre si trovava con la moglie presso la piscina della sua abitazione. La causa ...

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato in gravi condizioni - emorragia cerebrale : Il musicista, 38 anni, si è sentito male lunedì mattina. E' stato ricoverato per un'operazione d'urgenza: le sue condizioni sono gravi Ore di ansia per i Negramaro: il chitarrista della band, Emanuele “Lele” Spedicato è stato ricoverato lunedì mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale. Il musicista, 38 anni, è in sala operatoria per un ...

Negramaro - Lele Spedicato è grave : da Jovanotti alla Mannoia - il mondo della musica tifa per lui : 'è grande apprensione per Emanuele Spedicato, chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di oggi per un malore che lo ha colpito improvvisamente mentre si trovava a bordo piscina, nel giardino della sua casa, in compagnia della moglie Clio. I due aspettano un figlio tra poche settimane. E il mondo della musica si è subito stretto ...

