Negramaro | il chitarrista Emanuele Spedicato colpito da emorragia cerebrale «La prognosi

ForzaLele - il mondo della musica vicino al chitarrista dei Negramaro - People - Spettacoli : 'Forza Lele, siamo con te'. Un hashtag che si diffonde a velocità lampo sui profili Twitter non solo dei fan ma anche degli amici e colleghi del mondo della musica di Lele Spedicato. Il chitarrista ...

Chi è Lele Spedicato - chitarrista dei Negramaro colpito da malore : Trentasette anni, Spedicato è nato e cresciuto a Lecce come gli altri componenti della band ed aspetta un figlio dalla...

Il mondo della musica si stringe intorno al chitarrista dei Negramaro : Sono ore di forte apprensione queste per i fan del chitarrista de Negramaro, Lele Spedicato si trova ricoverato in neurochirurgia a seguito di una caduta. Ora, tutto il mondo dello spettacolo si è ...

Negramaro - emorragia cerebrale per il chitarrista Lele Spedicato : è grave : Ore di paura per i Negramaro: il chitarrista della band, Emanuele Lele Spedicato, è stato colto da malore a bordo piscina. Il musicista è attualmente ricoverato in codice rosso nel reparto di ...

"Forza Lele siamo con te". Il mondo della musica si stringe intorno al chitarrista dei Negramaro : "Lele siamo con te", "Forza Lele ti aspettiamo". Questi e molti altri tweet di sostegno sono arrivati da tutto il web per il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato. Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso, da Fiorella Mannoia ad Ermal Meta, in molti hanno espresso la loro vicinanza al musicista, in ospedale a seguito di un'emorragia celebrale.Forza #Lele ti aspettiamo tutti. ❤️@Negramaro — Ermal Meta (@MetaErmal) 17 settembre ...

Chitarrista dei Negramaro ricoverato per emorragia : e' grave : Il Chitarrista dei Negramaro, Emanuele Spedicato di 38 anni, e' ricoverato nel reparto all'ospedale Fazzi di Lecce per un emorragia cerebrale.

Negramaro - chitarrista grave : Emanuele Spedicato in rianimazione - un ictus lo ha colpito questa mattina : La notizia del grave ictus che ha colpito questa mattina Lele Spedicato, storico chitarrista dei Negramaro, è stata accolta con sgomento dal mondo della musica italiana che, mentre non arrivato notizie rassicuranti sulle condizioni di salute del collega di Giuliano Sangiorgi, si è subito mobilitato, quantomeno sui social network. Non a caso, nelle ultime ore non solo i big quali Jovanotti, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno voluto ...

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato in gravi condizioni - emorragia cerebrale : Il musicista, 38 anni, si è sentito male lunedì mattina. E' stato ricoverato per un'operazione d'urgenza: le sue condizioni sono gravi Ore di ansia per i Negramaro: il chitarrista della band, Emanuele “Lele” Spedicato è stato ricoverato lunedì mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale. Il musicista, 38 anni, è in sala operatoria per un ...

Negramaro - ictus per il chitarrista Emanuele Spedicato : tutto quello che sappiamo : I Negramaro e tutti i loro fan stanno vivendo dei momenti di disperazione a causa delle condizioni di salute del loro chitarrista Emanuele Spedicato , colpito da un'emorragia cerebrale questa mattina. ...

Ansia per i Negramaro - il chitarrista Emanuele Spedicato colpito da emorragia cerebrale. È grave : Paura per i Negramaro : infatti, Emanuele Spedicato , 38 anni, il chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito ...

Negramaro - grave il chitarrista Lele Spedicato : colpito da emorragia cerebrale - Musica - Spettacoli : Ore di ansia per i Negramaro: Emanuele Spedicato, 38 anni, chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi ...

Spedicato dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale : il chitarrista è grave : C'è grande apprensione per Emanuele Spedicato , chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Il musicista è stato colpito da emorragia cerebrale e portato in codice rosso al Vito ...

Cos’è successo al chitarrista dei Negramaro? Spedicato in condizioni gravi - ricoverato d’urgenza a Lecce : Fan dei Negramaro in ansia: Spedicato colto da un malore, ricoverato d’urgenza in ospedale a Lecce Fan dei Negramaro col fiato sospeso per il chitarrista della band, Lele Spedicato, ricoverato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Sembra si tratti di un’emorragia cerebrale, a causa della quale il chitarrista 38enne è ...

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato colpito da emorragia cerebrale : è grave : Il musicista, 38 anni, si è sentito male lunedì mattina. E' stato ricoverato per un'operazione d'urgenza: le sue condizioni sono gravi