Negramaro | il chitarrista Emanuele Spedicato colpito da emorragia cerebrale E' grave

Negramaro - il chitarrista Emanuele Spedicato colto da malore : è in rianimazione : Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce per via di un malore. Come riporta il Corriere Salentino, Lele si trovava a bordo piscina insieme alla moglie Clio quando è improvvisamente caduto a terra, sbattendo la testa. I due aspettano un figlio: il parto tra poche settimane. All’arrivo dei sanitari, avvertiti dalla moglie, il chitarrista della band capitanata da Giuliano Sangiorgi ...

Il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da un'emorragia cerebrale : è grave : Ore di ansia per i Negramaro: Emanuele Spedicato, 38 anni, il chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad un'emorragia cerebrale. Secondo quanto si apprende, Lele, come viene chiamato, si sarebbe sentito male questa mattina nella sua abitazione in Salento. Secondo quanto riferito ai sanitari del pronto soccorso dalla ...

Emanuele Spedicato in gravi condizioni : il chitarrista dei Negramaro trovato privo di sensi : Emanuele Spedicato, chitarrista della band salentina Negramaro, è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad un’emorragia cerebrale: il 38enne si sarebbe sentito male questa mattina nella sua abitazione in Salento. La moglie Clio lo avrebbe trovato nei pressi della piscina privo di sensi. E’ stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 al pronto ...

