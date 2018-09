Negramaro | grave il chitarrista Lele Spedicato colpito da emorragia cerebrale

Negramaro - il chitarrista Emanuele Spedicato colpito da emorragia celebrale. E' grave : Paura per i Negramaro : infatti, Emanuele Spedicato , 38 anni, il chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione...

