Negramaro | emorragia cerebrale per il chitarrista Lele Spedicato | è grave

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato in gravi condizioni - emorragia cerebrale : Il musicista, 38 anni, si è sentito male lunedì mattina. E' stato ricoverato per un'operazione d'urgenza: le sue condizioni sono gravi Ore di ansia per i Negramaro: il chitarrista della band, Emanuele “Lele” Spedicato è stato ricoverato lunedì mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale. Il musicista, 38 anni, è in sala operatoria per un ...

Ha avuto un'emorragia cerebrale Emanuele Spedicato, «Lele» per la musica italiana. Il chitarrista dei ...

Il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da un'emorragia cerebrale : è grave : Ore di ansia per i Negramaro: Emanuele Spedicato, 38 anni, il chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad un'emorragia cerebrale. Secondo quanto si apprende, Lele, come viene chiamato, si sarebbe sentito male questa mattina nella sua abitazione in Salento. Secondo quanto riferito ai sanitari del pronto soccorso dalla ...