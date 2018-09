Negramaro | da Jovanotti a Ermal Meta | i messaggi d’incoraggiamento per il chitarrista

sportfair

: #ForzaLele, il mondo della musica vicino al chitarrista dei #Negramaro: da #Jovanotti ad #AlessandroAmoroso, tutti… - repubblica : #ForzaLele, il mondo della musica vicino al chitarrista dei #Negramaro: da #Jovanotti ad #AlessandroAmoroso, tutti… - Corriere : «Forza #lele»: da Jovanotti a Ermal Meta, il mondo della musica fa il tifo per lui - Saretta44574558 : RT @repubblica: #ForzaLele, il mondo della musica vicino al chitarrista dei #Negramaro: da #Jovanotti ad #AlessandroAmoroso, tutti con #Lel… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Lele Spedicato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Lecce, ildeicolpito da una presunta emorragia cerebrale: id’incoraggiamento dei colleghi Vip Lele Spedicato dopo aver accusato un malore nel giardino della sua abitazione si è accasciato a terra ed è stato ritrovato privo di sensi dalla moglie (LEGGI QUI). Ildeiè stato perciò portato d’urgenza all’ospedale di Lecce, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Grande apprensione da parte dei fan per le condizioni del musicista, che però pare essere in condizioni stabili e non in pericolo di vita. Oltre ai fan della band pugliese, anche i colleghi Vip deihanno voluto mandare a Lele Spedicatodi supporto e di vicinanza. Da, passando per Noemi, Nina Zilli e molti altri. Tanti sono stati i...