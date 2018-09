NCIS 15 Anticipazioni del 17 settembre | la serie crime ritorna in tv con i nuovi episodi

Il Segreto Anticipazioni 15 settembre 2018 : Saul e Raimundo spingono Larraz ad accettare l'aiuto di FraNCISca : Mentre Prudencio ha un piano per conquistare Julieta, Saul e Raimundo cercano di convincere Larraz ad accettare l'indennizzo da parte della Montenegro.

Il Segreto Anticipazioni 14 settembre 2018 : FraNCISca decide di pagare le cure mediche del figlio di Larraz : Saul e Prudencio convincono la Signora a coprire le spese mediche per il povero Horacio, a cui è stato rifiutato l'indennizzo assicurativo a causa della sua età.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : DONNA FRANCISCA è VIVA!!! : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, vi abbiamo parlato della presunta morte di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e tutto ciò era coinciso con il ritorno a Puente Viejo di Gonzalo / Martin Castro (Jordi Coll)… In tal senso, è bene spiegare ai nostri lettori che cosa sta effettivamente succedendo nelle puntate in onda in terra iberica: dando uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che la prossima ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Gonzalo spara a donna FraNCISca! | VIDEO : Dalle anticipazioni Il Segreto sulle puntate spagnole sappiamo che Francisca potrebbe morire per mano di Gonzalo. Sarà davvero la fine della Montenegro che uscirà per sempre di scena? Il giovane tornato con la moglie a Puente Viejo sparerà alla matrona mentre Fernando Mesia assisteva alla scena. Raimundo, dopo averlo scoperto non organizzerà alcuna veglia funebre. L’assassinio della regina di Puente Viejo potrebbe essere quindi un ...

Il Segreto - anticipazioni : FraNCISca in manicomio - Fernando è il suo aguzzino : Quanta gente vorrebbe vendicarsi di Francisca Montenegro? Date le sue malefatte nel corso degli anni, si può certo dire che ce ne sia per lo meno un’infinita', tra cui anche Fernando Mesia, il perfido figlio dell’altrettanto perfido Olmo, per molto tempo rinchiuso in manicomio ma che è ormai pronto a tornare in quel di Puente Viejo con un elaborato piano di vendetta. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto [VIDEO] infatti raccontano che nelle ...

Il Segreto Anticipazioni 14 settembre 2018 : FraNCISca pagherà le cure mediche del figlio di Larraz : Saul e Prudencio convincono la Signora a coprire le spese mediche per il povero Horacio, a cui è stato rifiutato l'indennizzo assicurativo

Il Segreto Anticipazioni 13 settembre : FraNCISca accetta di pagare le cure mediche di Horatio : Saul e Prudencio convincono la matrona ad accollarsi le spese per le cure del figlio di Larraz mentre Julieta fa capire a Prudencio di continuare ad amare il fratello.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Saul scopre che FraNCISca e Prudencio tramano alle sue spalle : Julietà farà un'amara rivelazione a Saul: è vittima delle crudeli macchinazioni di Francisca e di suo fratello Prudencio.

Il Segreto anticipazioni spagnole : Gonzalo uccide FraNCISca Montenegro : Il Segreto, puntate spagnole: Francisca Montenegro muore, la vendetta di Gonzalo Dalla Spagna arrivano delle succulenti anticipazioni riguardo a ciò che andrà in onda nei prossimi giorni. A quanto pare, i fan de Il Segreto devono prepararsi ad un colpo di scena del tutto inaspettato. Cultura En Serie ha infatti pubblicato il riassunto di ciò […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo uccide Francisca Montenegro proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto : FraNCISca ostacola ancora una volta Saul e Julieta : La bellissima e popolare telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre caratterizzata da colpi di scena sorprendenti. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani ad ottobre 2018 la malvagia Francisca Montenegro non appena verra' a conoscenza che la moglie del suo pupillo Prudencio Ortega, cioè la sua acerrima nemica Julieta Uriarte, si è nascosta a casa ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA e SAUL contro FRANCISCA e PRUDENCIO : Nelle puntate de Il Segreto in onda in autunno, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) parlerà all’amato SAUL Ortega (Ruben Bernal) del ricatto che ha subito dalla perfida FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): tutto avrà inizio nel momento in cui PRUDENCIO (Josè Milan) cercherà di consumare con la forza il suo matrimonio con la Uriarte… Che cosa succederà? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che JULIETA opporrà resistenza al ...

Anticipazioni Il Segreto - trame iberiche : donna FraNCISca Montenegro muore : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a 'Il Segreto', la popolare soap opera spagnola scritta dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo che dopo una lunga programmazione nel preserale di Canale 5, da lunedì 10 settembre la serie tornerà al consueto orario delle 16:10. Dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni che riguardano le puntate che la prossima settimane verranno trasmesse su Antena 3. Dopo il ritorno di Gonzalo Castro e ...

NCIS 14/ Anticipazioni 9 settembre : Abby arrestata - è una terrorista? : NCIS 14 e NCIS New Orleans, Anticipazioni 9 settembre: "Il vaso di Pandora" e "Il vaso di Pandora - Seconda parte" sono i titoli degli episodi delle serie tv in onda du Raidue.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:27:00 GMT)

Il Segreto : la morte di FraNCISca - anticipazioni spagnole puntata 1911 : Il Segreto ci sorprende con anticipazioni spagnole decisamente inaspettate: la morte di Francisca Montenegro. Qualcosa gia' si intuiva dal promo andato in onda sulle reti iberiche, nel quale si vedeva un concitato Gonzalo sparare un colpo diretto proprio contro la matrona. Incerti fino all'ultimo se si trattasse di sogno o realta', la verita' è arrivata. Il lungo periodo di sofferenza, che ha costretto donna Francisca al ricovero coatto, è stato ...