NBA | si ritira Jeff Bzdelik | il vice di D' Antoni che ha ricostruito la difesa dei Rockets

NBA – Boris Diaw si ritira : un titolo con gli Spurs e la passione per il buon vino : Boris Diaw ha annunciato ufficialmente il suo ritiro: dopo l’ultima stagione in Francia con il Lavallois, l’ala grande Estate di ritiri importanti quella che precede la stagione NBA 2018-2019. Dopo l’addio di Ginobili, un altro ex Spurs ha detto addio al basket giocato: Boris Diaw si è ufficialmente ritirato. Il cestista francese ha giocato l’ultima stagione nel campionato francese con la maglia del Lavallois. Diaw può vantare una carriera ...