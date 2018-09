scuolainforma

: #Naspi 2018, ecco come verificare esito #domanda e importi mensili indennità di #disoccupazione - pierluigicri : #Naspi 2018, ecco come verificare esito #domanda e importi mensili indennità di #disoccupazione - lukegiaco : RT @cislromagna: Sei un #LavoratoreStagionale e a breve finirai la stagione estiva? Sei un #lavoratore e hai perso involontariamente il #la… - alfer1959 : Naspi, verificare importo e accredito rate mensili: le istruzioni Inps | LeggiOggi -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Nei giorni scorsi vi abbiamo informato in merito al nuovo messaggio Inps, attraverso il quale è stato annunciato il nuovo servizio online riguardante l’di disoccupazione, un servizio che permetterà agli aventi diritto ditutte le informazioni relative all’ultimadi disoccupazione inviata dal richiedente, oltre alla durata dellae persino l’importo delle ratefare per accedere al nuovo servizio Inps? Vediamo., nuovo servizio online per la verifica dell’di disoccupazione:accedere Innanzitutto, occorre aprire la pagina ufficiale del sito dell’Inps e procedere all’inserimento delle proprie credenziali, siano esse quelle dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale oppure le proprie credenziali Spid. Successivamente si dovrà accedere alla sezione ‘Tutti i servizi ...