Napoli | tornano prezzi popolari

Napoli - al San Paolo tornano prezzi popolari : tornano popolari i prezzi dei biglietti dello stadio San Paolo per Napoli-Parma, in programma il 26 settembre. I tifosi azzurri avevano infatti inscenato una dura protesta per il caro-biglietti in occasione della gara con la Fiorentina, lasciando le curve semivuote in un San Paolo che ha registrato solo 20.000 spettatori. Per il match contro gli emiliani, le curve sono infatti messe in vendita da domani a 14 euro, mentre la tribuna ...

All’Orto Botanico di Napoli ritornano le Fiabe d’Autunno : Al via la 23esima edizione della rassegna de I Teatrini e dell’Università degli Studi Federico II. Otto titoli in programma, fino al 18 novembre, ogni sabato e domenica alle ore 11. Si comincia con “Nello specchio di Biancaneve”, dai Fratelli Grimm, regia di Giovanna Facciolo, in scena sabato 15 e domenica 16 settembre.Continua a leggere

Focus Champions League – Tutto sul Psg : l’ossessione per la Coppa alleata del Napoli. Cavani e Buffon - a volte ritornano : Il pesante ko rimediato dal Napoli contro la Sampdoria ha fatto piovere numerose critiche sulle scelte di Ancelotti, che per la trasferta di Genova ha deciso di optare una sorta di mini turnover lasciando fuori giocatori come Hamsik e Callejon. Un turnover che non aveva motivo di esistere visto che il Napoli ha avuto una settimana di tempo per recuperare dopo la vittoria ottenuta con il Milan. La sconfitta contro i blucerchiati, comunque, ...

Napoli - tornano le notti della movida ed è subito scontro con i residenti del centro storico : Dopo una sostanziale tregua estiva tra i gestori dei baretti del centro storico e i residenti si comincia a respirare un nuovo clima di tensione in città. I decibel al massimo sparati dai locali del ...

Serie A - il pagellone del calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

Trasporti : le Jolly della Messina ritornano nel Porto di Napoli : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Dopo cinque anni di distacco rivive un matrimonio che era durato quasi un secolo. è quello fra la compagnia di navigazione Ignazio Messina & C. e il Porto di Napoli, che tornano a essere gemellati nel terminal Co.Na.Te.Co/ Soteco al quale approda oggi, 16 luglio, la Jolly Palladio con i colori e le insegne del gruppo armatoriale genovese.Il ritorno a Napoli significa, da un lato, un recupero delle origini ...