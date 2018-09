Napoli-Parma | tornano i biglietti a prezzi popolari

4^giornata : Inter-Parma 0-1 - tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0 - decide Insigne. Samp a valanga : Inter-Parma- Finisce 1-0 in favore del Parma il primo anticipo della 4^ giornata di Serie A, decide un super gol di Di Marco. Un passo falso totale per gli uomini di Spalletti. Un’Inter abulica e praticamente nulla nella costruzione del gioco. I nerazzurri incappano nella seconda sconfitta in 4 partite, e aprono ufficialmente il discorso […] L'articolo 4^giornata: Inter-Parma 0-1, tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0, decide ...

Calciomercato Parma - ufficiale : dal Napoli Grassi e Inglese : Parma - Due nuovi arrivi per il Parma che, attraverso una nota ufficiale ha comunicato "l'acquisto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e controopzione a favore dell'...

Napoli - ecco la valutazione di Grassi : distanza con il Parma : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport non è stato ancora trovato un accordo tra Napoli e Parma per Alberto Grassi . Per il centrocampista classe '95, nell'ultima stagione in prestito alla Spal , De Laurentiis chiede 13 milioni di ...

Parma su Destro - due arrivi da Lazio e Napoli : Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è fatta per gli arrivi del centrocampista Grassi , Napoli, e dell'attaccante esterno Sprocati , Lazio, era alla Salernitana,.